Mulhouse va rendre hommage à la victime de l'attentat

Des agents de la police scientifique recherchent des éléments le 23 février 2025 devant le marché couvert de Mulhouse après l'attaque mortelle qui a fait un mort et plusieurs blessés

Un homme "courageux": sur sa page Facebook, une association de Mulhouse (Haut-Rhin) résume le sentiment qui domine au sein de la communauté portugaise dont faisait partie la victime d'une attaque mortelle au couteau samedi sur le marché de la ville.

Lundi à 19H30, un hommage sera rendu à Lino Sousa Loureiro, 69 ans, touché mortellement, et aux autres victimes blessées dans l'attentat.

"Ce rassemblement républicain témoignera de la nécessaire unité face au terrorisme et au fanatisme islamiste, et pour que force reste à l'ordre et à la Loi", a indiqué la mairie dans un communiqué.

Brahim A., 37 ans, est soupçonné d'avoir tué la victime à l'arme blanche et d'avoir grièvement blessé deux agents du stationnement et cinq policiers municipaux plus légèrement, un "acte de terrorisme", selon le président Emmanuel Macron.

Le principal suspect, né en Algérie, a été placé en garde à vue ainsi que trois autres personnes. Il est en situation irrégulière en France et est fiché au "FSPRT", le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.

Une cellule de soutien psychologique a été mise en place lundi à la mairie de Mulhouse, selon un communiqué conjoint de la préfecture du Haut-Rhin et de la ville.

"Elle a pour vocation d'accueillir les personnes qui (en) ressentent le besoin afin de leur apporter écoute et accompagnement afin d'éviter l'installation des troubles de stress post-traumatique".

"Nous sommes en deuil après l'attentat tragique de Mulhouse, qui a coûté la vie à l'un des nôtres, un compatriote portugais courageux, qui a sacrifié sa vie pour protéger autrui", écrit le Groupe culturel et folklorique des Portugais de Mulhouse sur sa page Facebook.

Selon des informations non confirmées officiellement, l'homme aurait été tué alors qu'il tentait de s'interposer.

Selon une source proche du dossier, les investigations sont toujours en cours et il n'est pas possible à ce stade d'établir précisément l'implication de ce passant.

L'association invite la communauté portugaise de l'agglomération mulhousienne à se rassembler lundi soir "avec un oeillet blanc en signe de solidarité".

"C'était un gars calme, correct, il aimait bien le foot, le samedi matin il allait en général à l'association des Portugais pour jouer au billard ou au baby foot", raconte à l'AFP Henriques Da Silva, 75 ans, qui le croisait dans le cadre de ses activités culturelles.

"C'était quelqu'un d'intègre, de sympathique, travailleur, il donnait volontiers un coup de main quand il le fallait. C'était une très belle personne", selon Armindo Mendes, président de l'Association des Portugais de Mulhouse.

"Samedi après-midi, il était venu à l'association. Il avait rendez-vous pour faire une partie de billard. La personne n'est pas venue et il est allé faire un tour au marché en attendant. Il a dit +à plus tard+. Il n'est pas revenu", a-t-il ajouté.