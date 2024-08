Multiplication des incendies de forêt en Grèce

Un scooter et une voiture en flammes lors d'incendies de forêt, le 11 août 2024 à Varnavas, au nord d'Athènes deux-roues A motorbike and a car burn along a road during a wildfire in Varnavas, north of Athens, on August 11, 2024. Greece was battling several wildfires on August 11, with smoke covering parts of the capital Athens in a haze, amid warnings for extreme weather conditions for the rest of the week.