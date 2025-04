Municipales à Paris: Clément Beaune n'écarte pas une candidature face à Rachida Dati

L'ex-ministre macroniste Clément Beaune a dit mercredi ne pas exclure la "possibilité" d'une candidature aux municipales à Paris en 2026 sous la bannière de son parti Renaissance, face à celle de Rachida Dati qu'il considère ne pas être de sa "famille politique".

"Je m'engagerai dans cette campagne, je n'ai pas encore décidé comment. Je n'écarte aucune possibilité", a déclaré Clément Beaune, Haut-commissaire au Plan, sur Sud Radio où il était interrogé sur la possibilité d'être candidat aux prochaines municipales.

"Une élection municipale, je rappelle que c'est une liste, donc on peut être aussi engagé à une place sur une liste et pas forcément tête de liste", a précisé l'ex-ministre de l'Europe et des Transports, 43 ans, qui appartient à l'aile gauche de la macronie.

"J'ai un engagement politique à Paris, je continue à voir des militants, à faire des réunions publiques, à participer à la vie de mon parti politique qui est Renaissance", a fait valoir cet ancien député de Paris, battu aux élections législatives anticipées de juillet 2024 par le socialiste Emmanuel Grégoire qui brigue pour sa part l'investiture de son parti pour succéder à Anne Hidalgo.

La ministre de la Culture Rachida Dati, candidate potentielle aux municipales, "a repris sa carte à LR" et "n'est pas de ma famille politique", a souligné Clément Beaune.

Alors que Renaissance doit annoncer le 30 juin sa tête de liste pour les élections municipales à Paris, le président de l'assemblée départementale parisienne du parti, Sylvain Maillard, a estimé que Rachida Dati était "la mieux placée".

"On prendra cette décision collectivement" mais "il n'y a aucune raison, quand on est dans un socle commun, c'est-à-dire Renaissance, Horizons et le MoDem (...), que notre famille politique ne soit pas représentée sous ses couleurs", alors que les autres partis (PS, Écologistes, LR...) auront chacun leur candidat, a plaidé Clément Beaune.

"Sur la question des transports, j'ai entendu Mme Dati dire qu'elle voulait revenir sur la politique des dernières années, rouvrir les voies sur berge (à la circulation automobile, NDLR). Ça n'est pas mon projet", a-t-il insisté.