Mutique sur la police, Darmanin prépare sa rentrée politique

Gérald Darmanin reste mutique sur les propos incendiaires du patron de la police, qui ont pourtant reçu l'aval de son cabinet. En attendant, déçu de ne pas avoir été promu à Matignon, l'ambitieux ministre prépare sa rentrée politique, avec des visées sur 2027.

"C'était l'éléphant dans la pièce". Dans l'avion emmenant Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur vers la Nouvelle-Calédonie, l'entretien au Parisien du directeur général de la police nationale Frédéric Veaux a provoqué la gêne, raconte un membre de la délégation.

Car si le cabinet de Gérald Darmanin a bien validé cet entretien - dans lequel M. Veaux estime que les policiers ne devraient pas être placés en détention provisoire -, le chef de l'État et son ministre l'ont découvert en direct.

Le président Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin (G) lors de leur arrivée à Nouméa, le 24 juillet 2023 AFP

Ces propos ont pollué le début du déplacement de M. Macron, obligé de réagir lundi soir. "Nul en République n'est au-dessus des lois", a-t-il soufflé, renouvelant par ailleurs son soutien aux policiers, dont il a dit comprendre "l'émotion".

Alors que M. Darmanin a pour l'heure soigneusement évité tout commentaire, son entourage minimise. "Il n'y a pas de polémique", se borne-t-on à dire depuis 48 heures, invoquant la réserve liée au déplacement d'Emmanuel Macron dans le Pacifique.

Pourra-t-il observer longtemps son vœu de silence ? M. Darmanin a rendez-vous vendredi avec la cheffe du gouvernement Élisabeth Borne, dont il a un temps brigué la place, comme il s'en est vanté auprès d'un parlementaire LR. Selon l'ancien maire de Tourcoing, cité par cet élu, le président "a hésité jusqu'à la dernière minute" avant de préférer la "continuité".

"Le silence est d'or"

L'ambitieux locataire de Beauvau se trouve en tous cas pris en étau.

"Il est obligé de soutenir sa police mais en même temps il y a une ligne macronienne donc il ne peut pas s'opposer au Président", analyse Jean-Michel Schlosser, chercheur en sociologie et ancien officier de police judiciaire.

La Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin le 17 juillet 2023 à Coubert, en Seine-et-Marne POOL/AFP/Archives

Connaissant "sa stratégie habituelle de communication très, très active", le politologue Bruno Cautrès voit trois hypothèses dans ce long silence : soit "lui-même n'est pas à l'aise avec cette déclaration" de Frédéric Veaux ; soit "il a été mis au courant, au moins formellement, mais sans répercuter à l'exécutif" ; soit encore "il applique une règle de la politique, c'est-à-dire que quand il y a un sujet hautement inflammable le silence est d'or", poursuit-il.

De fait, la fronde policière, dont l'ampleur reste difficile à évaluer faute de chiffre, couve notamment à Marseille, selon les syndicats, où un policier de la BAC a été incarcéré pour avoir roué de coups un jeune homme lors des émeutes urbaines.

"Il y a la Coupe du monde de rugby, les JO qui arrivent, Gérald Darmanin va devoir compter sur les forces de l'ordre qui apparaissent plus que jamais comme des remparts", rappelle Jean-Michel Schlosser.

Un député macroniste souligne en outre qu'en interne le ministre de l'Intérieur estime qu'"il vaut mieux que la police ne nous lâche pas, après les émeutes".

Et malgré sa déception pour Matignon, la place Beauvau l'intéresse dans ses ambitions personnelles. "La stratégie politique de Gérald Darmanin est corrélée à cette position de ministre de l'Intérieur, qui lui permet de réactiver le mythe sarkozyste", fait valoir Bruno Cautrès.

Ca lui permet de rester "sur ses deux créneaux, autorité et ordre, il sait que c'est ça que les gens veulent", abonde un cadre de la majorité.

Car l'ex-LR âgé de 40 ans et ministre depuis six ans continue de tracer sa route vers une possible candidature en 2027. Juste après le remaniement, il a annoncé sa rentrée politique le 27 août à Tourcoing lors d'un "après-midi de réflexion" consacré aux "attentes des classes populaires". Il "veut incarner la boussole sociale et populaire de la majorité", décrypte son entourage.

Mais le chemin est semé d'embûches pour M. Darmanin, confronté à des indicateurs de la délinquance en hausse. S'il a obtenu une victoire en début d'année avec l'adoption d'une loi de programmation consacrant la création de 8.500 postes, il reste empêtré dans les concertations avec la droite sur le projet de loi immigration.