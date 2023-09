Nagorny-Karabakh: les séparatistes acceptent le passage de l'aide humanitaire

Le Haut-Karabakh, enclave entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, disputée par les deux Etats depuis près d'un siècle.

Les séparatistes arméniens de la région sécessionniste du Nagorny-Karabakh ont accepté dimanche le passage de l'aide humanitaire dans ce territoire contrôlé par les autorités azerbaïdjanaises, un premier pas vers une désescalade de la tension dans cette région où Erevan et Bakou se sont livré deux guerres.

L'Arménie a accusé l'Azerbaïdjan d'avoir causé une crise humanitaire dans le Nagorny-Karabakh en bloquant en 2022 le corridor de Latchine, l'unique route qui la relie directement au territoire sécessionniste peuplé majoritairement d'Arméniens. Bakou a rejeté ces accusations, affirmant que le Nagorny-Karabakh pouvait recevoir toute l'aide dont il a besoin via l'Azerbaïdjan.

Le corridor de Latchine est géré par des soldats d'une mission de la paix russe dans le cadre d'un cessez-le-feu signé entre Bakou et Erevan sous l'égide de la Russie en 2020.

Bakou affirme que les autorités séparatistes ont rejeté sa proposition de rouvrir simultanément le corridor de Latchine et la route d'Aghdam qui relie le Nagorny-Karabakh au reste de l'Azerbaïdjan.

(Re)voir → Karabakh : les dégâts du blocus

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Dimanche, les autorités séparatistes ont indiqué qu'elles acceptaient d'autoriser "les livraisons simultanées" d'aide humanitaire par les deux routes. Selon elles, "des médiateurs", sans autre précision, "travaillent à l'organisation d'une réunion avec les représentants officiels de l'Artsakh (nom arménien du Nagorny-Karabakh) afin d'alléger la situation tendue sur les plans humanitaire et sécuritaire dans la république".

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a indiqué avoir été informé par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) que les autorités séparatistes avaient "accepté des livraisons de cargaisons d'aide humanitaire à partir du 18 septembre (lundi)".

Une crise interminable

L'Union européenne et les États-Unis ont appelé à la réouverture du corridor de Latchine et de la route d'Aghdam pour le passage de l'aide humanitaire, le Nagorny-Karabakh souffrant de pénuries de médicaments et de produits alimentaires.

Le 13 septembre, l'Azerbaïdjan s'était déclaré prêt à autoriser le passage "régulier" d'aide humanitaire de la Croix-Rouge dans la région du Nagorny-Karabakh, accusant "les autorités locales arméniennes" de bloquer l'accès.

(Re)lire → Arménie : manifestations contre le blocage d'un axe vital vers l'Arménie, au Nagorny Karabakh

Cette crise interminable et le déploiement par Bakou de forces armées près du Nagorny-Karabakh et le long de la frontière avec l'Arménie ont suscité des craintes d'un nouveau conflit.

A l'issue de la dernière guerre, qui s'est soldée pour l'Arménie, à l'automne 2020, par la perte de territoires qu'elle contrôlait depuis les années 1990, les deux belligérants ne sont pas parvenus à un accord de paix, malgré les efforts de médiation de l'Union européenne, des Etats-Unis et de la Russie.