"Ne restez pas sans voix": trains et cars régionaux gratuits en Occitanie pour les législatives

Trains et cars régionaux seront gratuits dans toute la région Occitanie pour le premier et second tour des élections législatives, à condition de se rendre à son bureau de vote, a annoncé la région administrée par la socialiste Carole Delga.

Cette mesure lors des week-ends des 30 juin et 7 juillet est conditionnée à des justificatifs assez légers concernant le car mais plus contraignants pour les trains.

Pour prendre le car, les usagers n'auront qu'à montrer leur carte d'électeur ou un justificatif d'inscription sur les listes électorales lors de leur montée à bord.

Pour les trains régionaux (TER), les usagers devront au préalable remplir un formulaire en ligne à compter du 24 juin pour le premier tour et à compter du 1er juillet pour le second tour.

Ils recevront alors un courriel contenant leur billet, qu'ils devront présenter, avec une pièce d'identité ainsi qu'une carte d'électeur ou un justificatif d'inscription sur les listes électorales, en cas de contrôle à bord.

"L'enjeu est majeur pour notre pays, aujourd'hui plus que jamais", a affirmé dans un communiqué Mme Delga, présidente PS de la région et soutien du Nouveau Front populaire. "Pour nous, responsables politiques, il s'agit de convaincre de l'impérieuse nécessité de ne pas rester sans voix, sans choix. (...) Convaincre que chaque citoyen peut et doit faire entendre sa voix", a-t-elle poursuivi.

"Il convient aussi de rendre accessible à chacun cet exercice démocratique. La mobilité ne doit pas être un frein à la citoyenneté", a expliqué l'élue.