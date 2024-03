Négociations sur une trêve au Caire, Washington appelle à un cessez-le-feu "immédiat"

Nidal al-Gharib, un Palestinien blessé qui a perdu sa femme et sa fille dans un bombardement israélien à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, assis entouré de ses voisins, le 4 mars 2024

Les négociations sur une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas palestinien reprennent lundi au Caire après un "progrès significatif", au lendemain d'un appel de la vice-présidente américaine Kamala Harris à un "cessez-le-feu immédiat" dans la bande de Gaza menacée de famine.

Entretemps, l'armée israélienne a poursuivi ses bombardements par air et terre sur plusieurs secteurs du territoire palestinien qu'elle assiège depuis près de cinq mois, faisant au moins 100 morts la plupart des civils selon le ministère de la Santé du Hamas.

Des Palestiniens inspectent les décombres d'une maison détruite par des bombardements israéliens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 4 mars 2024 AFP

La communauté internationale, y compris les Etats-Unis, principal allié d'Israël, multiplie les appels pour une trêve dans cette guerre déclenchée le 7 octobre par une attaque du Hamas sur le sol israélien qui a entraîné la mort d'au moins 1.160 personnes, la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles.

En représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas lançant une campagne de bombardements intensifs et incessants par terre, air et mer sur Gaza suivis d'une offensive terrestre le 27 octobre, qui ont fait au moins 30.534 morts, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste.

Face à un lourd bilan humain et une situation humanitaire catastrophique, des représentants d'Egypte, du Hamas, du Qatar et des Etats-Unis ont repris au Caire les négociations en vue d'une trêve, une télévision proche du renseignement égyptien parlant d'un "progrès significatif" dimanche.

L'Egypte, le Qatar et les Etats-Unis, qui font office de médiateurs, tentent depuis des semaines d'obtenir un accord de trêve permettant une libération d'otages retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens.

Cette photo prise depuis Israël près de la frontière avec la bande de Gaza montre des véhicules de l'armée israélienne sortant de Gaza, le 3 mars 2024 AFP

Environ 250 personnes ont été enlevées lors de l'attaque du 7 octobre. Une trêve fin novembre avait permis la libération de 105 otages en échange de 240 prisonniers palestiniens.

"L'Egypte poursuit ses efforts intenses pour parvenir à une trêve avant le ramadan", un mois de jeûne sacré pour les musulmans qui débutera cette année le 10 ou le 11 mars, a affirmé la chaîne AlQahera News.

"Il n'y a pas d'excuses"!

Des Palestiniens inspectent les décombres d'une maison détruite par des bombardements israéliens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 4 mars 2024 AFP

Considéré comme une organisation terroriste par Israël, les Etats-Unis et l'Union européenne, le Hamas exige pour accepter un accord un retour dans le nord de Gaza des déplacés, une augmentation de l'aide humanitaire, un cessez-le-feu définitif et un retrait militaire israélien de Gaza.

Israël, qui ne participe pas aux négociations du Caire, rejette ces conditions, disant vouloir poursuivre ses opérations militaires jusqu'à l'élimination du Hamas qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007. Il exige aussi que le Hamas fournisse une liste des otages encore retenus à Gaza.

Alors que la guerre va bientôt entrer dans son sixième mois, la famine est "quasiment inévitable" selon l'ONU pour 2,2 millions des 2,4 millions d'habitants de ce petit territoire exigu auquel Israël imposait déjà un blocus terrestre aérien et maritime depuis la prise du pouvoir par le Hamas en 2007.

Sans compter la destruction de quartiers entiers et le déplacement de 1,7 million de personnes la plupart entassées dans la ville de Rafah (sud), adossée à la frontière fermée de l'Egypte, et qui craignent une offensive terrestre israélienne annoncée.

"Etant donné l'ampleur des souffrances à Gaza, il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat pour au moins les six prochaines semaines, ce qui est actuellement sur la table des négociations", a déclaré dimanche Mme Harris, première haute responsable américaine à appeler ouvertement à un tel cessez-le-feu.

Des Palestiniens portent des colis récupérés lors d'un parachutage d'aide alimentaire par les Etats-Unis sur la bande de Gaza le 2 mars 2024 AFP

Elle a aussi demandé à Israël, qui contrôle l'entrée des aides humanitaires dans le territoire palestinien, à "faire davantage pour augmenter de manière significative le flux d'aide. Il n'y a pas d'excuses (...) Il (Israël) ne doit pas imposer de restrictions inutiles à l'acheminement de l'aide".

"La population a un besoin urgent de nourriture, d'eau et d'autres formes d'assistance. C'est pourquoi les Etats-Unis s'efforcent d'acheminer davantage d'aide par tous les moyens disponibles, y compris les largages aériens", a dit le secrétaire d'Etat Antony Blinken.

"Ils sont tous morts ici"

Des Palestiniens marchent parmi les décombres des maisons détruites par les bombardements israéliens dans la ville de Gaza, le 3 mars 2024 AFP

Face aux difficultés d'acheminement par la route, plusieurs pays ont mené des parachutages d'aide sur la bande de Gaza, dont les Etats-Unis samedi.

Ces dernières heures, les bombardements israéliens ont visé surtout Rafah et Khan Younès dans le sud, Jabaliya, Nousseirat dans le centre et la ville de Gaza notamment le quartier Zeitoun dans le nord, selon le gouvernement du Hamas et des témoins.

Un enfant assis dans un camp de fortune pour les Palestiniens déplacés à Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, le 3 mars 2024 AFP

"Les enfants meurent, les nourrissons meurent, la mère est morte, le père est mort, le grand-père est mort, l'oncle est mort, ils sont tous morts ici. Ce sont des enfants innocents", lance un homme à Gaza, où la défense civile palestinienne a retiré dimanche des corps de victimes et une fillette blessée des décombres après une frappe israélienne qui a touché une maison.