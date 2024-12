Neige-verglas: quatre départements du sud-ouest toujours en vigilance orange

Les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège son placés en vigilance orange neige-verglas par Météo France

Quatre départements du sud-ouest sont toujours placés en vigilance orange neige-verglas, un "épisode hivernal non exceptionnel pour les Pyrénées" selon Météo France, mais avec des quantités de neige importantes allant jusqu'à 1,50m.

Les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège sont les quatre départements concernés.

"Ce lundi, les précipitations continuent de se bloquer sur le relief des Pyrénées" et l'épisode qui a débuté samedi "va se poursuivre jusqu'à mardi matin", précise l'organisme de prévision.

"Au cours de cet épisode (...), nous attendons d'importantes quantités de neige sur les Pyrénées et ce dès la basse montagne", ajoute Météo France.

Il est attendu entre 15 et 30cm de neige "vers 800m" d'altitude, et "au-dessus de 1500 m, la couche de neige atteint souvent 1 m à 1,20m et localement jusqu'à 1,50m".

Un vent de nord-ouest, avec des rafales, favorise aussi la formation de congères et ce "dès la moyenne montagne".

Bien que "non exceptionnel", l'épisode rend "les conditions de circulation difficiles en moyenne montagne ainsi que dans certaines vallées au vue des quantités de neige attendues", souligne Météo France.

La tempête Darragh, dont les vents violents ont balayé la façade ouest du pays "s'est décalée vers la Méditerranée mais elle maintient un temps très perturbé et froid sur la France".

Quelque 15.000 foyers restaient privés d'alimentation électrique dimanche soir en Bretagne et en Normandie.