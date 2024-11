Neige/verglas: 28 départements en vigilance orange jeudi, des transports scolaires suspendus en Normandie

Vingt-huit départements ont été placés par Météo-France en vigilance orange neige et verglas sur un axe allant de la Bretagne au Grand-Est, en passant par l'Ile-de-France, à partir de jeudi matin, et commencent à prendre des mesures pour se préparer à cet épisode de froid.

"Jeudi, la dépression Caetano va traverser la France d'ouest en est, et va engendrer des chutes de neige" et du verglas y compris en plaine, qui pourraient être "suffisamment notables pour rendre les conditions de circulation difficiles", précise Météo-France.

Ces chutes de neige sont prévues "entre la fin de nuit de mercredi à jeudi et la soirée de jeudi" et la vigilance orange, la deuxième plus importante des quatre niveaux de Météo-France, est maintenue au moins jusqu'à minuit jeudi.

La dépression "donnera de la neige, 1 à 3 cm possibles sur Paris et petite Couronne, jusqu’à 7 cm dans l’Essonne et plus sur les régions plus à l'est et en altitude (jusqu’à 20 cm du côté de Belfort)" prévient le prévisionniste.

La neige touchera également "le nord et centre Bretagne (deux à cinq centimètres) et l’intérieur de la Normandie où les cumuls pourraient atteindre 10 cm sur les collines normandes".

La région Normandie en concertation avec les préfectures a "décidé de suspendre les lignes de transports scolaires et commerciales" toute la journée du 21 novembre 2024, dans les département de l'Orne, la Manche, le Calvados et de l’Eure.

En Eure-et-Loir également, où les hauteurs de neige attendues sont comprises entre un et cinq centimètres et pourront atteindre jusqu’à 10 cm dans les zones les plus vallonnées du Perche, les transports scolaires seront suspendus jeudi, selon la préfecture.

La préfecture de la Manche, elle, "recommande d'éviter de prendre la route pendant le phénomène neigeux".

"Episode hivernal précoce"

En cas de déplacement, plusieurs préfectures conseillent de prévoir des moyens d’éclairages de secours et une réserve d’eau potable en cas d’immobilisation prolongée, et d'emporter également des vêtements chauds, couvertures et vivres.

Les départements concernés par la vigilance sont: Aube, Calvados, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Ille-et-Vilaine, Loir-et-Cher, Loiret, Manche, Haute-Marne, Mayenne, Orne, Haut-Rhin, Haute-Saône, Sarthe, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val de-Marne, Val-d'Oise.

"Une extension de cette vigilance à quelques départements voisins reste possible", indique Météo-France.

Le passage de cette dépression intervient dans le cadre d'un "épisode hivernal précoce" avec l'arrivée à partir de mercredi d'une "masse d’air polaire" faisant chuter les températures. Ces dernières "devraient plafonner entre 5 et 10°C au meilleur de la journée, soit des valeurs comparables aux moyennes de janvier", indique Météo-France sur son site internet.

Le froid devrait persister vendredi avant un "puissant redoux" attendu dans la journée de samedi.

Dans la partie sud de la dépression, plus précisément sur les côtes atlantiques de l'Aquitaine aux Pays de la Loire jusqu'au Massif Central, de fortes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h sont possibles.

"Un passage en vigilance orange +vent violent+ est probable dans les prochaines actualisations de la carte de vigilance", indique le prévisionniste national.

Mercredi à la mi-journée, 44 départements étaient en vigilance jaune (le cran en dessous de l'orange) pour le vent pour la journée de jeudi, alors que les deux départements de la Corse, où des rafales de 110 à plus de 200km/h sont attendues, sont déjà en vigilance orange pour la journée de mercredi.