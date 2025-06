"Netanyahou n’a pas de raisons de continuer”: vers un cessez-le-feu durable entre l'Iran et Israël?

Après douze jours de conflit entre l’Iran et Israël, une trêve est entrée en vigueur mardi 25 juin. À Tel Aviv comme à Téhéran, les deux camps revendiquent la victoire. Mais chacun reste sur ses gardes et reste prêt à repartir en guerre.

Après près de deux semaines d’affrontements intenses entre Israël et l’Iran, un cessez-le-feu a été décrété ce mercredi 25 juin 2025. Cette trêve, saluée comme une victoire par les deux camps, n’en demeure pas moins fragile. Les regards se tournent désormais vers les puissances intermédiaires, notamment les États-Unis, dont l’influence pourrait être déterminante dans le maintien de cette paix fragile.

Pourquoi la trêve est-elle considérée comme fragile ?

Invité du 64 minutes de TV5MONDE le 24 juin, l’ambassadeur d’Israël en France Joshua Zarka a confirmé des échanges de tirs avant l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu. “Ce matin, l’Iran a tiré contre le territoire israélien, après l'annonce du cessez-le-feu, trois missiles, explique-t-il. Et nous avons répondu, non pas en attaquant massivement, mais en frappant un radar, sans qu’il y ait de blessés.” Hormis cet échange offensif, “Si l’Iran maintient le cessez-le-feu, de notre côté bien sûr, nous aussi.”

"Le cessez-le-feu peut-il tenir?”, demande Dennis Ross, ancien négociateur au Moyen-Orient pour les administrations républicaine et démocrate, interrogé par l'agence d'informations britannique Reuters. "Oui, les Iraniens ont besoin du cessez-le-feu et les Israéliens ont, en grande partie, agi contre la liste des cibles (des forces de défense israéliennes)".

L’Iran sait qu’il n’a plus les capacités de faire quoi que ce soit d’un point de vue offensif. Bernard Hourcade, géographe spécialiste de l’Iran

Or, des obstacles subsistent à un cessez-le-feu plus solide. "L'Iran est très affaibli, mais quel est l'avenir de ses programmes nucléaire et balistique?, s’interroge l’ancien négociateur. Qu'adviendra-t-il de son stock d'uranium hautement enrichi? Des négociations seront nécessaires, et elles ne seront pas faciles à mener".

Bernard Hourcade, géographe spécialiste de l’Iran, estime auprès de TV5MONDE que “cette trêve n’est pas plus incertaine qu’une autre.” Selon lui, “L’Iran sait qu’il n’a plus les capacités de faire quoi que ce soit d’un point de vue offensif.” “On peut toujours craindre des débordements dans une région qui est assez instable, mais c'est tout”, analyse le géographe.

La victoire revendiquée des deux côtés

Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, la guerre lancée contre l’Iran est un succès. Il revendique une “victoire historique” et estime avoir atteint ses objectifs militaires.

Une guerre “asymétrique”, c'est quoi ? Bernard Hourcade estime que les forces étaient déséquilibrées entre les deux adversaires de ce conflit.

“D'un côté, vous avez Israël avec une puissance absolument remarquable, une efficacité à toute épreuve, détaille-t-il. Et en face, c'est l'Iran qui envoie une dizaine, une vingtaine de missiles ou une trentaine au maximum à 1 500 km de là, sachant que les trois-quarts ou les neuf-dixièmes seront détruits en vol.”

L’asymétrie passe aussi par les soutiens, plus nombreux pour les israéliens que pour les iraniens.

Le géographe considère que ce conflit “a montré aujourd'hui que dans tout le Moyen-Orient, depuis le Maroc jusqu'au Pakistan compris, il y a une seule puissance militaire efficace. C'est Israël.”

Téhéran de son côté, estime que l’image d'invincibilité d’Israël s’est effondrée et insiste sur sa résistance à l’offensive iranienne. Un des porte-paroles de l’armée iranienne, Ebrahim Zolfaghari, menace Tel Aviv d’une “riposte encore plus puissante” lors de la prochaine phase, s’il doit y en avoir une.

L’importance de l’influence américaine

Pour Bernard Hourcade, “la volonté de Donald Trump de ne pas tuer l'Iran et d'éviter le chaos risque de prévaloir” dans la garantie du maintien de la trêve, alors que le président américain est resté omniprésent dans ce conflit jusqu'à annoncer lui-même un cessez-le-feu bilatéral.

Le géographe rappelle que l’Iran dispose d’importants atouts économiques : “du pétrole, du gaz, mais aussi des ingénieurs de très haut niveau dans tous les domaines. C'est le seul pays de la région avec qui les affaires peuvent être longues et durables.”

Quel a été le rôle de Donald Trump dans la mise en place de cette trêve ? Donald Trump a annoncé le cessez-le-feu le 24 juin 2025 via son réseau Truth Social.

Il affirme que les deux parties sont venues à lui “presque simultanément” pour demander une trêve.

Le président américain a également mis en garde Israël contre toute nouvelle attaque après l’entrée en vigueur de la trêve, déclarant que cela constituerait une “violation majeure” de l’accord.

Il a publiquement critiqué les deux camps pour avoir violé le cessez-le-feu peu après son entrée en vigueur.

Selon Bernard Hourcade, “cela fait vingt ans que Benjamin Netanyahou voulait se payer l’Iran. Après les bombardements effectués, il n’a pas de raisons de continuer.” “Maintenant que Trump a déclaré la “paix mondiale”, il sera difficile pour Benjamin Netanyahou de le contredire publiquement”, déclare Laura Blumenfeld, experte du Moyen-Orient à la Johns Hopkins School for Advanced International Studies à Washington à l’agence de presse Reuters.

Les tensions régionales, les rapports de force asymétriques et les violations du cessez-le-feu soulèvent une question plus large : le droit international peut-il encore encadrer efficacement les conflits modernes ? Ou bien, doit-il être repensé face aux nouvelles réalités géopolitiques ?