Netanyahu jure de punir le Hamas qui reconnaît une "possible erreur" dans la remise du corps d'une otage

Combo créé le 20 février 2025 des de photos des otages israéliens Shiri Bibas (C) et de ses deux enfants Ariel (G) et Kfir (D), enlevés par le Hamas me 7 octobre 2023 et emmenés à Gaza

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a juré vendredi de punir le Hamas qui a reconnu une "possible erreur" après avoir remis à Israël les corps des deux enfants de la famille Bibas mais sans leur mère comme promis, provoquant effroi et indignation.

Dénonçant une violation de la trêve en vigueur à Gaza, les autorités israéliennes ont annoncé qu'un corps remis jeudi par le Hamas avec ceux des enfants n'était pas, comme l'affirmait le mouvement islamiste palestinien, celui de l'otage Shiri Bibas, mais d'une femme à Gaza.

Le Hamas a reconnu "une possible erreur", soulignant n'avoir "aucun intérêt à ne pas se conformer" à l'accord de cessez-le-feu à Gaza ou "retenir des corps" d'otages.

Fichier vidéo Malgré ces développements, il a confirmé qu'il libèrerait samedi six otages israéliens, dans le cadre de l'accord de trêve à Gaza, entré en vigueur le 19 janvier après 15 mois de guerre dévastatrice. Selon le Club des prisonniers palestiniens, 602 détenus palestiniens doivent en échange sortir des prisons israéliennes.

Dans la soirée, le Comité international de la Croix-Rouge a indiqué avoir transféré de Gaza une nouvelle dépouille aux autorités israéliennes, sans être en mesure de savoir s'il s'agit de celui de Shiri Bibas.

"A la demande des parties, une équipe du CICR a reçu une dépouille, qui a ensuite été transférée aux autorités israéliennes", a indiqué un porte-parole à l'AFP.

Les corps d'Ariel et Kfir Bibas, âgés respectivement de quatre ans et huit mois et demi lors de leur enlèvement ont été restitués avec celui d'Oded Lifshitz, un otage octogénaire.

"Des monstres"

Une femme réagit au milieu de la foule rassemblée sur la "Place des otages" à Tel-Aviv, quelques heures après que le Hamas a remis des corps d'otages dans la bande de Gaza, le 20 février 2025 AFP

"Sur la base des indicateurs de diagnostic" ils "ont été brutalement tués en captivité en novembre 2023 par des terroristes palestiniens", a affirmé l'armée israélienne, qui a ensuite dit que leurs meurtriers avaient agi "à mains nues".

Alors que les deux enfants Bibas et leur mère, ont été élevés au rang de symboles en Israël depuis l'attaque du 7-Octobre, M. Netanyahu a dénoncé des "meurtres horribles" commis par "des monstres".

"Avec un cynisme inimaginable, ils n'ont pas rendu Shiri avec ses petits enfants (...) et ont placé le corps d'une femme de Gaza dans le cercueil", avait-il déclaré plus tôt.

Il a promis d'agir pour que le Hamas "paie le prix de cette violation cruelle et perverse de l'accord".

Kfir Bibas était le plus jeune des 251 otages enlevés le 7-Octobre, dont 67 sont toujours captifs à Gaza, parmi lesquels plus de 30 morts, selon l'armée. Son père a été libéré de Gaza le 1er février dernier.

Par la voix de son porte-parole, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a souligné qu'il était "impératif de respecter la dignité des personnes décédées et de veiller à ce que leurs dépouilles soient rendues à leurs familles conformément" au droit international.

- Négociations retardées -

Cette combinaison d'images créée le 20 février 2025 montre des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, dont la libération a été annoncée par le mouvement palestinien Hamas pour le 22 février 2025: (dans le sens des aiguilles d'une montre) Avraham Mengistu, Hicham al-Sayed, Omer Wenkert, Eliya Cohen, Omer Shem Tov et Tal Shoham. AFP

C'était la première fois que le Hamas remettait des corps d'otages depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par son attaque du 7-Octobre. Plusieurs otages morts ont été retrouvés par l'armée israélienne durant ses opérations dans le territoire palestinien.

Les dépouilles ont été restituées dans le cadre de la première phase de l'accord de trêve à Gaza conclu via les médiateurs - Egypte, Qatar, Etats-Unis.

Au cours de la première phase de l'accord, devant s'achever le 1er mars, 22 otages israéliens ont été remis à Israël, contre la libération de plus de 1.100 prisonniers palestiniens, au cours de cinq échanges successifs.

Selon le Hamas, les six otages devant être libérés samedi sont les derniers captifs vivants devant rentrer en Israël d'ici le 1er mars. Au total, 33 otages, dont huit morts, doivent être remis par le Hamas en échange de 1.900 Palestiniens détenus par Israël durant la première phase de l'accord.

Fichier vidéo Mercredi, le Hamas s'est dit prêt à libérer "en une seule fois", et non plus en étapes successives, tous les otages encore retenus à Gaza lors de la deuxième phase.

Mais les négociations indirectes sur cette deuxième étape, censée mettre fin définitivement à la guerre, ont été retardées, les deux parties s'accusant mutuellement de violations de la trêve.

La troisième et dernière phase doit en principe porter sur la reconstruction de Gaza.

Retaj Juha, une Gazaouie de neuf ans qui a perdu une jambe dans une frappe israélienne en décembre 2023 à Gaza-Ville examine sa prothèse dans un centre médical de Deir el-Balah, dans la bande de Gaza, le 18 février 2025 AFP

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.214 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles et incluant les otages morts ou tués en captivité.

L'offensive israélienne de représailles a fait au moins 48.319 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU. Elle a provoqué un désastre humanitaire dans le territoire assiégé.