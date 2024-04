Neuf morts, des centaines de blessés dans le plus puissant séisme à Taïwan depuis 25 ans

Un bâtiment endommagé à Hualien le 3 avril 2024, après un important tremblement de terre qui a frappé l'est de Taïwan, publié par un internaute sous le nom de Way

Au moins neuf personnes sont mortes et plus de 800 ont été blessées à Taïwan, selon un nouveau bilan des autorités, dans un séisme de magnitude supérieure à 7 qui s'est produit mercredi, le plus puissant à frapper l'île depuis 25 ans.

Tous les décès se sont produits dans la région de Hualien, près de l'épicentre du séisme dans l'est de l'île, a annoncé l'agence nationale de lutte anti-incendie.

Trois des victimes ont péri sur un sentier de randonnée, écrasées par des rochers dont la chute a été provoquée par le séisme. Une autre victime, un chauffeur routier, a trouvé la mort dans un glissement de terrain en s'approchant d'un tunnel.

L'agence n'a pas indiqué immédiatement les circonstances des autres décès, portant le nombre des blessés à 821, sans préciser la gravité des blessures.

La magnitude du séisme sous-marin a été estimée à 7,5 par l'Agence météorologique japonaise (JMA), à 7,4 par l'Institut américain d'études géologiques (USGS) et à 7,2 par l'agence météorologique taïwanaise (CWA).

Il s'est produit peu avant 00H00 GMT, selon ces agences, et a été suivi de plusieurs répliques. Son épicentre a été détecté en mer à faible profondeur au large des côtes est de Taïwan.

"Mon logement a tremblé violemment, les tableaux accrochés au mur, ma télévision et mon bar sont tombés", a déclaré un habitant de Hualien à la chaîne de télévision SET TV.

Des règles de construction strictes et une bonne préparation aux catastrophes naturelles semblent avoir cependant permis d'éviter une catastrophe majeure pour l'île, régulièrement frappée par des séismes.

La télévision locale a montré des bâtiments de plusieurs étages à Hualien et ailleurs, s'incliner dangereusement sous l'effet du séisme, tandis qu'un entrepôt de la municipalité de Nouveau Taipei s'est effondré. Le maire de la ville a précisé que plus de 60 survivants avaient été extraits des ruines du bâtiment.

L'activité de certaines usines de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le plus grand fabricant de puces au monde, a été brièvement interrompue, a indiqué à l'AFP un responsable de l'entreprise.

Alertes au tsunami levées

Des bulldozers ont été mobilisés pour dégager des rochers qui bloquent des routes vers Hualien, selon des images diffusées par les chaînes locales.

Les routes principales menant à la ville passent par de nombreux tunnels et les autorités craignent que des véhicules et passagers soient piégés à l'intérieur.

"Nous devons vérifier soigneusement combien de personnes sont piégées et nous devons les secourir rapidement", a déclaré à des journalistes le vice-président Lai Ching-te, appelé à devenir le nouveau président de Taïwan en mai.

La présidente actuelle Tsai Ing-wen a ordonné aux agences gouvernementales locales et centrales de se coordonner et a annoncé que l'armée apporterait également son soutien.

La principale voie ferrée reliant la capitale Taipei vers le sud, le long de la côte orientale, et qui a été coupée à plusieurs endroits, était en cours de réparation.

Le tremblement de terre a initialement déclenché des alertes au tsunami à Taïwan, dans les îles du sud-ouest du Japon et dans plusieurs provinces des Philippines, où la population des zones côtières a été priée de gagner les hauteurs.

Fichier vidéo Les autorités japonaises et philippines ont finalement annulé leurs alertes, et le Centre d'alertes au tsunami du Pacifique, un observatoire régional basé à Hawaï (Etats-Unis), a annoncé vers 02H00 GMT que "la menace de tsunami est maintenant largement passée", tout en appelant les habitants des régions littorales à rester prudents.

L'aéroport de Naha, le plus important de l'île japonaise d'Okinawa, a suspendu temporairement son trafic aérien.

Secousse ressentie en Chine

Séisme à Taïwan AFP

"Le séisme est proche de la côte et peu profond. Il est ressenti dans tout Taïwan et dans les îles voisines... C'est le plus fort depuis 25 ans, depuis le tremblement de terre de 1999", a déclaré aux journalistes le directeur du Centre sismologique de Taipei, Wu Chien-fu.

Capture d'écran réalisée à partir d'une séquence vidéo capturée par un internaute montrant des chutes de pierres près du pont Kanan dans le comté de Hualien le 3 avril 2024 UGC/AFP

En septembre 1999, un séisme de magnitude 7,6 avait fait 2.400 morts, la pire catastrophe de l'histoire moderne de Taïwan.

De l'autre côté du détroit de Formose, des habitants de la province orientale chinoise de Fujian et d'autres régions ont indiqué sur les réseaux sociaux avoir également ressenti de fortes secousses.

La Chine, qui considère Taïwan comme faisant partie de son territoire, a déclaré observer "très attentivement" le tremblement de terre et s'est dit "prête à fournir une aide aux sinistrés", selon l'agence de presse nationale Chine Nouvelle.

burs-etb-lgo/pz/ber