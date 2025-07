Nicaragua : un sandiniste historique incarcéré pour corruption

Le commandant sandiniste Bayardo Arce (à droite) et l'actuel président du Nicaragua, Daniel Ortega, lors de l'inauguration d'un congrès politique à Managua, le 22 mai 1998

Le commandant sandiniste Bayardo Arce, conseiller économique du président Daniel Ortega, a été incarcéré jeudi après que le gouvernement eut annoncé qu'il faisait l'objet d'une enquête pour corruption, ont rapporté les médias nicaraguayens en exil.

Cet homme âgé de 76 ans est tombé en disgrâce à l'occasion d'une purge interne dans les cercles du pouvoir, selon des opposants nicaraguayens vivant à l'étranger.

Cette purge est effectuée sous la direction de Rosario Murillo, la puissante coprésidente et épouse de Daniel Ortega, avec l'aval de ce dernier, ont dit les mêmes sources.

Le commandant sandiniste a été arrêté à l'aube après que "des dizaines de policiers" eurent fait irruption dans sa résidence à Managua, la capitale, a raconté le journal en ligne Confidencial.

Le média Divergentes, qui cite "des sources policières et proches" d'Arce, ajoute qu'il a été arrêté après la perquisition de sa résidence, où il était assigné à résidence depuis dimanche.

Le bureau du procureur général de la République (PGR), contrôlé par le gouvernement, l'a accusé jeudi de "transactions et négociations" illégales.

La PGR a déclaré avoir ouvert "des enquêtes sur des propriétés et des sociétés liées aux intérêts de l'État", sans donner plus de détails.

Selon cette entité, Bayardo Arce n'a pas voulu s'expliquer à ce sujet ni présenter de documents sur des transactions immobilières.

Ricardo Bonilla, un assistant du commandant, a été arrêté mercredi pour avoir refusé de "rendre des comptes".

Bayardo Arce est le troisième membre de la vieille garde de l'ancienne guérilla du Front sandiniste de libération nationale (FSLN, au pouvoir) à être assigné à résidence.

Henry Ruiz l'est depuis mars et Humberto Ortega, un ancien chef de l'armée et frère du président, l'était également lorsqu'il est mort en septembre 2024.

Bayardo Arce et Daniel Ortega ont été compagnons d'armes dans la lutte armée contre le dictateur Anastasio Somoza, renversé en 1979 par la révolution sandiniste.

Daniel Ortega, âgé de 79 ans, est au pouvoir depuis 2007 après des réélections contestées par la communauté internationale.

Ces derniers mois, il a été vu pendant des événements publics éprouvant des difficultés à marcher et le teint pâle - il souffre d'un lupus et d'insuffisance rénale -, ce qui a conduit les analystes de l'opposition à affirmer que Rosario Murillo prépare le terrain pour la succession.