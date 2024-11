A Nice, l'écrin du sommet de l'ONU sur les océans tarde à se matérialiser

Le projet a beaucoup évolué et les travaux ont à peine commencé mais la structure qui doit accueillir la troisième Conférence des Nations unies pour l'océan (UNOC 3) en juin 2025 à Nice sera prête dans les temps, assure le maire Christian Estrosi.

Jusqu'en septembre, le quai sur le port qui doit accueillir des dizaines de chefs d'Etat et de gouvernement du 9 au 13 juin 2025 abritait un parking. "Tout sera livré fin avril", promet l'élu Horizons à l'AFP, après la visite d'une délégation de l'ONU en début de semaine.

Le parking vient d'être démoli. L'heure est à l'évacuation des gravats et à l'aménagement d'une chape au sol, sur laquelle des modules semi-permanents pourront être assemblés dès janvier.

L'ensemble comptera trois bâtiments: une halle de 3.600 m2 pour la conférence et une gare maritime de deux modules d'une surface combinée de 3.800 m2 pour les délégations.

La structure de la halle est fabriquée dans la Somme. La gare maritime réutilisera des structures installées à Nantes.

L'ensemble fait l'objet d'un permis de construire précaire de 3 à 6 ans - comme pour le Grand Palais éphémère - et pourra accueillir des congrès, spectacles, expositions et croisières haut de gamme. Il abritera le centre de presse des JO d'hiver 2030.

Le budget prévu avoisine les 20 millions d'euros pour la métropole Nice Côte d'Azur, au grand dam des oppositions de gauche comme de droite qui dénoncent un gaspillage d'argent public pour une collectivité déjà très endettée, d'autant que Nice a démoli l'an dernier son palais des congrès Acropolis.

Pour M. Estrosi, l'Acropolis n'était plus aux normes et l'aménagement du port sera largement amorti par les 10 millions d'euros que l'Etat devrait verser pour la location du site et "les centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires" de retombées économiques.

En attendant, Nice va vivre au rythme de l'océan.

Après New York en 2017 et Lisbonne en 2022, l'UNOC 3 vise à protéger la biodiversité et à faire face à la montée des eaux.

Elle s'accompagnera d'un congrès scientifique, d'un sommet des villes littorales et d'un forum sur la finance et l'économie bleues les 7 et 8 juin à Monaco. Le 8 juin, la journée mondiale de l'océan sera célébrée en présence de nombreux acteurs de la société civile et d'ONG.

"Ces grands-messes sont toujours décevantes, mais elles font aussi avancer la connaissance", a expliqué Juliette Chesnel-Le Roux, élue écologiste d'opposition, rappelant l'importance de l'organiser sur la Méditerranée, "qui se réchauffe deux fois plus vite que les autres mers".