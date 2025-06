À Nice, les associations donnent de la voix à la veille du sommet pour l'Océan

Un millier de personnes, selon la police, ont défilé samedi après-midi sur la promenade des Anglais à Nice pour demander une protection accrue des milieux marins alors que la 3e Conférence des Nations Unies pour l'Océan s'ouvre lundi sur la Côte d'Azur.

Organisée par la plateforme européenne Seas at risk, qui regroupe 35 associations de défense des océans, cette "marche bleue" s'est déroulée dans le calme, encadrée par les forces de l'ordre, derrière une grande banderole colorée "Protect the ocean, protect life" (protégez l'océan, protégez la vie).

Fichier vidéo "On voulait faire le lien entre l'écologie et l'humain car l'océan est essentiel pour nous tous : c'est un écosystème qui équilibre le climat, les communautés côtières dépendent de sa bonne santé, tout comme le tourisme qui est l’élément le plus important de l'économie bleue", soulignait Tobias Troll, le directeur allemand des politiques marines de Seas at risk.

Le cortège hérissé de pancartes - "Pas de bluewashing, le monde nous regarde", "Des droits pour la sardine" ou "Je veux que l'océan reste en bonne santé pour me baigner toute ma vie avec les poissons" - rassemblait militants venus de l'étranger pour la conférence et sympathisants locaux.

"Nous avons à Nice des représentants de tous les pays du monde et nous attendons d'eux qu'ils prennent les bonnes décisions", a indiqué Anne-Laure Chaintron, de LFI, déplorant au passage que trois militants de son parti aient été interpellés le matin même à Nice pour avoir collé des affiches "Macron dégage", alors que le président de la République est attendu dimanche sur place.

Responsable à Papeete de l’ONG Pew Bertarelli Ocean Legacy, Donatien Tanret est venu de Polynésie française pour "soutenir la délégation polynésienne dans la création d'aires marines protégées", l'un des sujets au coeur de cette conférence internationale.

Le matin, Surfrider Foundation Europe avait organisé un "bain universel pour l'océan" au cours duquel une centaine de participants ont formé un SOS vivant sur la plage de Nice puis dessiné un grand "O", comme océan, dans la mer.

"Nous espérons des accords contraignants pour protéger les océans", a dit Nathalie van den Broeck, présidente de l'ONG, tandis le champion du monde d’apnée, Guillaume Néry, clamait son "indignation". "Il faut prendre des mesures urgentes et pourtant ça bloque à cause d'intérêts supérieurs, c'est terriblement frustrant", déplorait le Niçois.