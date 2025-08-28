Niger: Nathalie Yamb nommée conseillère des autorités, deux mois après des sanctions de l'UE pour ses activités prorusses

La militante suisse d’origine camerounaise, aux 850.000 abonnés sur Facebook et près de 600.000 sur Youtube, a reçu un passeport diplomatique du Niger et un poste de conseillère spéciale du président Abdourahamane Tiani.

Le
28 Aoû. 2025 à 11h01 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
avec AFP
Nathalie Yamb

Niger: passeport diplomatique et poste de conseillère pour la militante panafricaniste Nathalie Yamb

Compte Facebook / Nathalie Yamb
2 minutes de lecture

Nathalie Yamb a annoncé, ce mercredi 27 août, avoir reçu un passeport diplomatique du Niger et être nommée conseillère spéciale du général Abdourahamane Tiani, confirmant des informations de nos confrères de Jeune Afrique. Les autorités militaires au Niger, arrivés au pouvoir par un putsch en juillet 2023, mènent une politique souverainiste et ont tourné le dos à l'Occident, en particulier à la France, accusant l'ex-puissance coloniale de vouloir piller ou déstabiliser son pays.

Gel de ses avoirs dans l'Union européenne

La militante et influenceuse suisso-camerounaise, originaire de la ville de La Chaux-de-Fonds, s'est fait connaître, à partir de 2019, pour ses prises de positions et publications hostiles à la politique et à la présence de la France en Afrique. Fin juin, elle avait été sanctionnée par l'Union européenne (UE) pour ses activités et prises de position prorusses. Ces sanctions prévoient une interdiction d'entrée et un gel de ses avoirs dans l'Union. 

"Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président de la République du Niger, chef de l'État, le général d’armée Abdourahamane Tiani, pour la confiance témoignée à travers ma nomination comme conseillère spéciale et la délivrance d’un passeport diplomatique", a affirmé sur sa page Facebook mercredi soir celle qui se fait notamment appeler "La chevalière de Niamey".

Ce geste, (...) est un acte de solidarité et une reconnaissance de notre combat collectif pour la souveraineté et la dignité africaines.

Nathalie Yamb

"À ceux qui croient que sanctions, menaces, mensonges, harcèlement et tentatives d’isolement pourraient nous réduire au silence, la réalité est claire: notre détermination est intacte", ajoute-t-elle dans son message. "Chaque obstacle qu’ils dressent sur le chemin des peuples africains en quête d’émancipation devient une marche supplémentaire vers notre victoire commune".

"La Dame de Sotchi"

L'an dernier, les autorités nigériennes avaient également octroyé un passeport diplomatique au Béninois Kemi Seba, autre militant panafricaniste radical, qui a été déchu de sa nationalité française.

Celle qui se surnomme, "la Dame de Sotchi"  se présente comme l’ennemi public numéro un de la France et de son "néocolonialisme" qu’elle vilipende depuis des années. C’est en octobre 2019, lors du premier sommet Russie-Afrique à Sotchi, qu'elle se fait remarquer en tenant un discours vouant aux gémonies une France qui "continue à considérer le continent [africain] comme sa propriété".

"Les bases militaires françaises ne servent qu’à permettre le pillage des ressources, l’entretien de rébellion, l’entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête [des] États", avait-elle déclaré alors. Elle avait été expulsée de Côte d'Ivoire vers la Suisse en décembre 2019 pour "activité incompatible avec l'intérêt national", selon Mamadou Koulibaly.

Exilée, Nathalie Yamb avait alors estimé que son expulsion s’est faite "sur ordre d'Emmanuel Macron" et a été exécutée par Alassane Ouattara, le président ivoirien. "Il y a de la vérité dans ce qu'elle dit. Il y a des aspects qu'elle défend que beaucoup, et moi-même, partagent", avait déclaré en 2022 un ancien journaliste africain sous couvert d''anonymat. Mais d'ajouter: "L'incohérence que je souligne, c'est quand elle critique l’impérialisme et qu’elle va applaudir en même temps la Russie qui envoie Wagner en Centrafrique et au Mali".

Le Niger forme avec ses deux voisins, le Burkina Faso et le Mali, eux aussi dirigés par des militaires pustchistes, une confédération: l'Alliance des États du Sahel (AES). Les trois régimes partagent la même hostilité envers l'Occident et la France en particulier.

Lundi, les ministres de la Justice de l'AES avaient exprimé leur "vive indignation" contre les sanctions européennes visant Nathalie Yamb et contre des "actions de harcèlement", menées selon eux à l'endroit de militants panafricanistes comme Kemi Seba. 

International
Afrique
NIGER
FRANCE
SUISSE

