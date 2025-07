Nigeria, Tanzanie... La Chine accélère ses investissements en Afrique pour ses "Nouvelles routes de la soie"

Les "Nouvelles routes de la soie", de son nom officiel "la Ceinture et la route", visent notamment à construire des infrastructures maritimes, routières et ferroviaires dans les pays en développement et l'Afrique a vu le montant des investissements chinois multiplié par 5 sur un an lors des six premiers mois de l'année.

Associated Press / Andy Wong

Des investissements qui atteignent des "sommets". Selon un nouveau rapport publié ce jeudi 17 juillet par l'Université australienne de Griffith, les investissements chinois, lancés dans le cadre des "Nouvelles routes de la soie", ont atteint des montants records lors des six premiers mois de l'année 2025. Total des dépenses engagées dans un total de 69 pays? 124 milliards de dollars, soit près de 106 milliards d'euros.

Le rapport révèle que l'État chinois et les entreprises du pays ont signé 66,2 milliards de dollars de contrats de construction et 57,1 milliards de dollars d'investissements dans l'ensemble des pays partenaires de ce projet, dépassant ainsi le total de l'année 2024.

Les contrats de construction en hausse de 395% en Afrique

L'Afrique et l'Asie centrale ont reçu "davantage de financements au cours de cette période qu'au cours de toutes les précédentes", contrairement à l'Asie de l'Est, l'Europe ou encore au Moyen-Orient qui ont vu ces dépenses diminuer, note le rapport.

"L'engagement record de la Chine en 2025 témoigne d'un regain d'intérêt pour des secteurs clés tels que l'énergie, l'exploitation minière et la fabrication de haute technologie" Christoph Nedopil, directeur de la branche Asie de l'université australienne

L'Afrique, région clé de ce projet lancé en 2013 sous l'impulsion du président chinois Xi Jinping et qui a déjà vu la construction de nombreux projets clé comme le chemin de fer du Standard Gauge Railway qui relie Nairobi à Mombasa au Kenya, a bénéficie de 30,5 milliards de dollars (26 milliards d'euros) entre janvier et juin, contre 6,1 milliards de dollars (5,2 milliards d'euros) l'an passé.

Le Nigeria principale terre d'investissements

C'est d'ailleurs un pays du continent, le Nigeria, qui arrive largement en tête des pays ayant reçu le plus de nouveaux investissements. Le pays a enregistré le plus fort volume de construction au premier semestre 2025, avec environ 21 milliards de dollars (contre 206 millions au premier semestre 2024), loin devant l'Arabie saoudite (7,2 milliards) et les Émirats arabes unis (7 milliards de dollars).

Au Nigeria, les prêts chinois financent en partie la construction de la centrale hydroélectrique de Mambilla, d'une valeur de 4,9 milliards de dollars, qui sera la plus grande du pays.

La Tanzanie arrive également dans cette liste, avec 3,6 milliards de dollars investis. En revanche, le Cameroun, Madagascar ou l'Afrique du Sud, n'ont signé aucun nouveau contrat avec la Chine depuis le début de l'année, contrairement à 2024.

Pékin était déjà le premier partenaire commercial du continent africain, avec 167,8 milliards de dollars d'échanges bilatéraux en 2024. Les entreprises chinoises ont signé des contrats d'une valeur cumulée de plus de 700 milliards de dollars entre 2013 et 2023, selon le ministère chinois du Commerce et le président Xi Jinping a affirmé vouloir continuer à investir à de nombreuses reprises.

Les Nouvelles routes de la soie sont parfois accusées d'alourdir la dette des pays ou de financer des projets d'infrastructure qui nuisent à l'environnement.