Notre-Dame: une nouvelle châsse-reliquaire pour la Couronne d'épines

La nouvelle châsse-reliquaire destinée à abriter la Couronne d'épines du Christ dans la cathédrale Notre-Dame de Paris a été présentée mercredi à la presse.

Résolument moderne, ce "mur-reliquaire" contemporain, en bois de cèdre et pavés de verre formant une auréole, "va contenir la couronne d'épines qui a revêtu la tête de Jésus-Christ au moment de sa Passion", a expliqué Guillaume Normand, vice-recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, lors de sa présentation.

Le reliquaire se présente sous la forme d'un grand retable (3,60 x 2,60 m) en bois de cèdre "qui est le bois de la Croix" serti d’épines de bronze insérées dans des encoches de plus en plus larges, soulignent la cathédrale et le diocèse dans un dossier de presse.

"L'inspiration, c'était de faire un grand retable en bois de cèdre dans lequel est incrustée une auréole en cabochon de verre, au milieu de laquelle est présentée la relique de la couronne", a expliqué Sylvain Dubuisson, le designer.

La Couronne d'épines, appelée Sainte Couronne ou couronne du Christ, est dans la tradition chrétienne la couronne qui avait été posée sur la tête du Christ avant sa crucifixion.

"Ce sont les symboles de la Passion", a ajouté Sylvain Dubuisson, en soulignant que les épines "sont la représentation de la souffrance sur la couronne elle-même."

La Couronne d'épines sera exposée dans une demi-sphère d’un bleu profond située au centre, selon ce document.

La châsse-reliquaire "raconte, à travers sa majesté et son ampleur le fait que nous sommes devant un objet important". Elle "capte l'attention, mais non pas pour elle-même, pour nous centrer sur la présence de cette couronne d'épines", explique Guillaume Normand.

La nouvelle châsse-reliquaire destinée à abriter la Couronne d'épines du Christ dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 6 novembre 2024 AFP

Le soir de l'incendie, le 15 avril 2019, ces reliques qui comptent parmi les plus sacrées pour les catholiques avaient été évacuées de la cathédrale. Mais pour atteindre le coffre de la Couronne d’épines, l’écrin de verre qui l’enchâssait, avait dû être brisé par les pompiers.

Cette grande châsse-reliquaire, fabriquée par les Ateliers Saint-Jacques & Fonderie de Coubertin, sera installée "dans l'axe de la cathédrale" et "non pas visible depuis l'extérieur, mais comme quelque chose qui est à découvrir au moment de la déambulation à l'intérieur de la cathédrale", a ajoute le vice-recteur.

Elle arrivera "fin novembre" puis au cours de la semaine inaugurale, après l'ouverture de la cathédrale les 7 et 8 décembre, "cette châsse-reliquaire sera bénie par l'archevêque et recevra la couronne d'épines elle-même", a-t-il ajouté.