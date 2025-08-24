"Nous avons besoin d'un cessez-le-feu" : Mark Carney en Ukraine pour soutenir Volodymyr Zelensky

Le Premier ministre canadien Mark Carney et l'émissaire américain pour l'Ukraine, Keith Kellogg sont à Kiev ce dimanche 24 août pour la célébration du Jour de l’Indépendance ukrainienne. Alors que Donald Trump a rencontré son homologue russe en Alaska le 15 août dernier, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de bloquer une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine.

Le premier ministre canadien Mark Carney, à droite, serre la main du président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de leur rencontre à Kiev, en Ukraine, le dimanche 24 août 2025.

"Ce n'est pas à la Russie de décider comment garantir la souveraineté, l'indépendance et la liberté de l'Ukraine à l'avenir. C'est le choix de l'Ukraine et les décisions des partenaires", a dit le premier ministre canadien lors d'une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



Mark Carney, a appelé à un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, alors le président américain DonaldTrump a dit mi-août préférer un accord de paix direct entre les belligérants pour mettre fin à la guerre. "Premièrement, nous avons besoin d'une cessation des hostilités. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu. Nous pouvons l'appeler un cessez-le-feu, une trêve, un armistice. C'est nécessaire pour arrêter les massacres", a dit M. Carney lors d'une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

L'émissaire américain pour l'Ukraine, Keith Kellogg, est à Kiev ce dimanche 24 août où il a assisté à la célébration du Jour de l’Indépendance ukrainienne, alors que les efforts diplomatiques sous l'égide américaine pour régler le conflit semblent s'enliser.

"Aujourd'hui, le représentant spécial du président Trump, le général Keith Kellogg, est en Ukraine", a déclaré le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky aux côtés du Premier ministre canadien Mark Carney, sous le regard de l'émissaire américain dans la délégation américaine.

Keith Kellogg s'est vu décerné l'Ordre du mérite par le dirigeant ukrainien, lors d'une cérémonie pour célébrer les 34 ans de l'indépendance de l'Ukraine, en présence de Mark Carney et d'autres officiels occidentaux.

Ensemble, les Ukrainiens et nos partenaires, nous nous efforçons de pousser la Russie à la paix. Volodymyr Zelensky, président ukrainien

Au même moment, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a accusé les pays occidentaux de "chercher un prétexte pour empêcher les négociations" de paix, dans une interview à la chaîne de télévision publique Rossia diffusée sur Telegram.

Il a également dénoncé la position du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui, selon lui, "s'entête, pose des conditions, réclame coûte que coûte une rencontre immédiate" avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Malgré les efforts de médiations lancés par Donald Trump, dont un sommet mi-août avec son homologue russe, puis la réception à la Maison Blanche de Volodymyr Zelensky et ses alliés européens, les positions des deux camps semblent irréconciliables.

Moscou et Kiev s'accusent respectivement de bloquer l'organisation d'une éventuelle réunion entre leurs dirigeants.

"Plus jamais contrainte"

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Ukraine a lancé une série d'attaques aux drones sur le territoire russe, provoquant des incendies dans une centrale nucléaire et un terminal pétrolier russe.

"Voici comment l'Ukraine réagit lorsque ses appels à la paix sont ignorés", avait déclaré le président Volodymyr Zelensky, illustrant l'enlisement des pourparlers de paix.

L'un des drones "a explosé et endommagé un transformateur auxiliaire" sur le terrain de la centrale nucléaire située dans la région russe frontalière de Koursk, a annoncé son opérateur sur son compte Telegram.

"Le niveau de radiation sur le site industriel de la centrale nucléaire de Koursk et dans les environs n'a pas changé et correspond aux niveaux normaux", selon la même source.

Sur la côte de la Baltique, l'interception de 10 drones sur le port d'Oust-Louga, près de Saint-Pétersbourg, a provoqué un incendie dans un terminal pétrolier du groupe russe Novatek, a indiqué le gouverneur régional Alexandre Drozdenko sur Telegram.

Les services de sécurité ukrainiens et les forces spéciales ukrainiennes ont revendiqué cette frappe assurant avoir touché le complexe du "plus grand producteur de gaz liquéfié de Russie".

L'Ukraine "ne sera plus jamais contrainte dans l'histoire à endurer la honte que les Russes appellent un compromis", a martelé Volodymyr Zelensky, insistant sur le fait que Kiev avait besoin "d'une paix juste".

La Norvège a, elle, annoncé dimanche le financement à hauteur de 7 milliards de couronnes, environ 600 millions d'euros, de la fourniture de deux systèmes Patriot américains à l'Ukraine, en collaboration avec l'Allemagne. Ces systèmes de défenses aériennes sont primordiaux pour l'Ukraine qui tente de défendre son ciel contre des bombardements russes quasi quotidiens depuis plus de trois ans de guerre.

Avancées russes

Sur le front, Moscou a accru ses gains territoriaux ces derniers mois face à des forces ukrainiennes moins nombreuses et moins bien équipées.

Elle a revendiqué samedi la prise de deux villages dans la région de Donetsk (est), progressant notamment vers la ville de Kostyantynivka, bastion important sur la route de Kramatorsk, un point important pour la logistique ukrainienne.

Ce jour de l'Indépendance a un "goût de sueur et de sang", a expliqué samedi à l'AFP Dobriï, médecin de combat, au milieu de la fumée d'une formation tactique non loin du front de l'Est.

Je suis un patriote dans l'âme, mais quand le Jour de l'Indépendance est devenu un jour de combat, le sentiment est un peu différent. Dobriï, médecin de combat

Alors que l'Ukraine est quotidiennement bombardée, une femme de 47 ans est morte dimanche matin dans une frappe de drone russe dans la région de Dnipropetrovsk (est), selon le gouverneur régional.

Lors de cette attaque, la Russie a lancé 72 drones de type Shahed et divers types de leurres ainsi qu'un missile balistique, ont indiqué les forces aériennes ukrainiennes, qui ont enregistré "les impacts de 24 drones et d'un missile (...) à 10 endroits".

Alors que Moscou et Kiev s'accusent respectivement de bloquer l'organisation d'une éventuelle réunion avec son homologue russe, Donald Trump a annoncé vendredi se donner "deux semaines" pour décider de sa ligne concernant ce conflit.