"Nous avons peur de dormir": des habitants pris au piège dans Gaza-Ville après de nouveaux raids israéliens

L’armée israélienne poursuit son offensive dans la bande de Gaza. Au moins 16 Palestiniens ont été tués ce dimanche 31 août, dont 10 près de sites de distribution d'aide humanitaire, selon la Défense civile.

Les Palestiniens pleurent les victimes des frappes militaires israéliennes ou celles qui ont trouvé la mort en tentant d'atteindre les camions d'aide humanitaire, devant l'hôpital Al-Shifa de Gaza, dimanche 31 août 2025.

"Nous avons désormais peur de la nuit et de dormir dans nos tentes." Iman Rajab, une habitante de Gaza, est terrifée après des raids israéliens intenses sur le territoire palestinien. Ils ont fait au moins 16 morts ce dimanche 31 août, selon la Défense civile.

Une nouvelle vague de bombardements israéliens nocturnes a ciblé plusieurs secteurs de la bande de Gaza, dont la ville éponyme. L'armée s'apprête à lancer une offensive d'envergure pour, selon elle, "en finir avec le Hamas."

"Nous prions Dieu pour que la guerre cesse car nous sommes fatigués des déplacements, nous avons peur et nous avons faim. Et nous avons désormais peur de la nuit et de dormir dans nos tentes", affirme à l'AFP Iman Rajab. Elle vit dans un camp de déplacés ciblé par une frappe dans le quartier de Maqousi.

"Horreur, peur et destruction"

Au lever du jour, de la fumée s'élevait dans le ciel au-dessus de la ville de Gaza, la plus grande du territoire situé dans le Nord, selon des images de l'AFP. Des habitants sont arrivés pour constater les dégâts devant une tente détruite, où des couvertures tâchées de sang se mêlent aux décombres.

"Horreur, peur et destruction. Le feu s'est déclaré dans toutes les tentes, seul Dieu nous a protégés du feu", indique Achraf Abou Amsha, habitant dans une tente plus loin.

Dans la morgue de l'hôpital Al-Chifa de Gaza-ville, des proches se sont rassemblées auprès de corps alignés par terre.

Fuite des habitants vers le sud

La veille, la Croix-Rouge internationale avait mis en garde contre une évacuation massive de la population de Gaza-ville. L'armée elle-même avait jugé "inévitable" une telle évacuation en prévision de son offensive.

Des milliers d'habitants ont déjà fui la ville. Selon l'ONU, près d'un million de personnes vivent dans le gouvernorat de Gaza, incluant la ville et ses environs.

Avec l'offensive annoncée sur Gaza-ville, Benjamin Netanyahu et ses alliés d'extrême droite disent vouloir en finir avec le Hamas et ramener les otages toujours retenus à Gaza.

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé ce dimanche que le porte-parole de la branche armée du mouvement palestinien Hamas avait été "éliminé" à Gaza dans une frappe de l'armée israélienne.

"Le porte-parole terroriste du Hamas Abou Obeida a été éliminé à Gaza et a rejoint les autres (personnes) éliminées de l'axe du mal d'Iran, du Liban et du Yémen au fond de l'enfer", a affirmé Israël Katz sur son compte X.

Le Hamas n'a pas réagi dans l'immédiat à ces informations.