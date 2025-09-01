"Nous n'avions jamais rien vécu de pareil": plus de 800 morts et 2.700 blessés après un séisme en Afghanistan

Au moins 800 personnes sont mortes et plus de 2.700 ont été blessées dans l'est de l'Afghanistan après un séisme de magnitude 6, suivi d'au moins cinq répliques ressenties à des centaines de kilomètres.

Des habitants locaux passent devant une maison détruite par un tremblement de terre qui a tué de nombreuses personnes et détruit des villages dans l'est de l'Afghanistan, à Mazar Dara, province de Kunar, Afghanistan, le lundi 1er septembre 2025.

La terre a tremblé aux alentours de minuit, sortant précipitamment de leur sommeil des centaines de milliers de personnes, de Kaboul jusqu'à Islamabad au Pakistan à des centaines de kilomètres de là. L'épicentre du séisme a été localisé à 27 km de la grande ville de Jalalabad selon l'US Geological Survey, avec un hypocentre de seulement huit kilomètres, ce qui explique le lourd bilan et l'étendue des dégâts dans les provinces montagneuses de Nangarhar, Kounar et Laghman, dans l'est frontalier du Pakistan.

Chargement du lecteur...

Un bilan encore provisoire fait état de 800 morts et 2.500 blessés dans la province de Kounar ainsi que de 12 morts et 255 blessés dans la province de Nangarhar, a annoncé le porte-parole du gouvernement Zabihullah Mujahid, lors d'une conférence de presse à Kaboul. La province de Laghman compte aussi des dizaines de blessés, de même source.

"Beaucoup de gens sont coincés"

Le patron de l'Autorité de gestion des catastrophes de Kounar, Ehsanullah Ehsan prévient l'AFP: "Les recherches se poursuivent, beaucoup de gens sont coincés sous les décombres de leur maison donc nous ne pouvons pas donner de chiffre exact". "Le bilan pourrait évoluer plus tard", explique-t-il.

Un homme et un garçon traversent un ruisseau à côté d'une maison détruite par un tremblement de terre qui a tué de nombreuses personnes et détruit des villages dans l'est de l'Afghanistan, à Mazar Dara, province de Kunar, Afghanistan, le lundi 1er septembre 2025. AP Photo / Wahidullah Kakar

Dans le district de Nourgal, les habitants ont basculé dans l'horreur. "Les pièces et les murs se sont effondrés sur les femmes et les enfants, certains ont été tués sur le coup, d'autres blessés", raconte à l'AFP Zafar Khan Gojar, tout juste transféré par hélicoptère avec son frère blessé à Jalalabad. "Nos voisins ont perdu des proches. Mon frère, lui, a eu la jambe cassée".

Dans le village montagneux de Wadir, des dizaines d'habitants des environs tentent de déblayer les maisons écroulées pour trouver des familles pour le moment portées disparues avant la tombée de la nuit. Depuis les premières heures du jour, des dizaines de fois, selon le ministère de la Défense, des hélicoptères ont décollé de Jalalabad, capitale de la province de Nangarhar, pour acheminer de l'aide et évacuer des dizaines de morts et des blessés.

Sur cette photo publiée par le Nangarhar Media Center, des civières et des ambulances sont prêtes à accueillir les victimes du tremblement de terre qui a tué des centaines de personnes et détruit de nombreux villages dans l'est de l'Afghanistan, à l'aéroport de Nangarhar, en Afghanistan, le lundi 1er septembre 2025. @Nangarhar Media Center via AP

À l'aéroport de Jalalabad, des journalistes de l'AFP ont vu des centaines de membres de forces de sécurité qui s'activaient notamment à charger des linceuls blancs dans des hélicoptères.

"C'était terrifiant"

"Nous n'avions jamais rien vécu de pareil", a raconté à l'AFP dans la nuit Ijaz Ulhaq Yaad, haut fonctionnaire de Nourgal. "C'était terrifiant, les enfants et les femmes hurlaient", a-t-il encore dit par téléphone, une connexion qui tenait encore dans l'après-midi.

La plupart de ces familles, a-t-il poursuivi, venaient tout juste de rentrer en Afghanistan, chassées de leur exil pakistanais ou iranien par les récentes vagues d'expulsion des deux pays voisins qui ont ensemble renvoyé près de quatre millions d'Afghans.

"Il y avait environ 2.000 familles de réfugiés qui étaient revenues et comptaient reconstruire leur foyer" dans cette région agricole frontalière du Pakistan, a-t-il expliqué. Par peur des répliques, "tout le monde reste dehors" alors que déjà "les trois grands villages du district de Nourgal ont été totalement détruits, selon nos informations", a-t-il déclaré.

Depuis leur retour au pouvoir en 2021, elles ont déjà été confrontées à un autre séisme d'ampleur: en 2023, à Hérat, à l'autre extrémité du pays, dans l'ouest frontalier de l'Iran, plus de 1.500 personnes avaient été tuées et plus de 63.000 habitations avaient été détruites.

Cette fois-ci, un bilan encore provisoire fait état de "610 morts et 1.300 blessés dans la province de Kounar ainsi que de 12 morts et 255 blessés dans la province de Nangarhar", a précisé pour l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur à Kaboul, Abdul Mateen Qani.

Les responsables afghans, qui ne cessent de répéter que les bilans vont évoluer car les recherches se poursuivent dans ces zones reculées et à la géographie accidentée, affirment que les dégâts sont "très importants" à Kounar.

Les équipes de l'ONU sur place

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne. Mais celui survenu au cœur de la nuit et suivi de cinq répliques, dont l'une de 5,2 a été particulièrement violent. Des journalistes de l'AFP ont ressenti les secousses à Kaboul pendant plusieurs secondes, ainsi qu'à Islamabad au Pakistan, à 370 km à vol d'oiseau.

La mission de l'ONU en Afghanistan, l'un des derniers filets de sécurité dans un pays qui a subi de plein fouet les coupes drastiques récentes dans l'aide humanitaire internationale, s'est dite "profondément attristée par un séisme dévastateur qui a fait des centaines de morts". "Nos équipes sont sur le terrain pour apporter de l'aide d'urgence", a dit l'ONU dont le patron, Antonio Guterres, a dit sa "solidarité totale avec le peuple afghan".

La province de Nangarhar avait déjà été frappée la semaine passée par des crues subites qui avaient tué cinq personnes et provoqué des dégâts, détruisant des terres agricoles comme des zones résidentielles.

En octobre 2023, le séisme de magnitude 6,3 à Hérat, suivi de huit répliques, avait été le tremblement de terre le plus meurtrier à avoir frappé ce pays, l'un des plus pauvres au monde, en plus de 25 ans. D'après la Banque mondiale, près de la moitié de la population afghane vit dans la pauvreté.