Nouvelle-Calédonie : après la signature du projet d'accord "historique" de Bougival, le parti Calédonie ensemble doit le défendre auprès de la population

"Notre avenir à tous en dépend". Les cadres du parti non-indépendantiste modéré Calédonie ensemble ont défendu la signature une semaine plus tôt à Bougival, en région parisienne, du projet d'accord "historique" sur la Nouvelle-Calédonie, lors d'une réunion publique à Nouméa.

Tom Nicholson, Pool Photo via AP

Le président français Emmanuel Macron, au centre, pose avec le Premier ministre François Bayrou, troisième à gauche, le ministre des Outre-mer Manuel Valls, le président de l'Assemblée de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie Emmanuel Tjibaou, aux côtés des responsables de la Nouvelle-Calédonie et des responsables français qui ont conclu un accord historique permettant la création d'un « État de Nouvelle-Calédonie » au sein de la République française, au palais de l'Élysée à Paris, le 12 juillet 2025.

De retour dans l'archipel, c'est devant un public acquis à leur cause, dans un amphithéâtre de 250 places quasi-plein de l'université de Nouméa, que les deux signataires de Calédonie ensemble ont détaillé par le menu le contenu du texte appelé à être formellement validé en août. Le texte de compromis prévoyant un futur "État de la Nouvelle-Calédonie" inscrit dans la Constitution française a été signé le 12 juillet après dix jours de discussions sur l'avenir institutionnel de ce territoire du Pacifique sud, où il est loin de faire consensus.

"Ce qu'on a signé, c'est notre truc à nous" Philippe Gomès, fondateur et leader du parti Calédonie ensemble

Pendant près de deux heures, les diapositives d'un Powerpoint richement illustré défilent sur un écran géant, commentés par Philippe Dunoyer et Philippe Gomès, fondateur et leader du parti. Tout l'état-major est réuni au milieu d'une foule avide des explications, anecdotes et analyses des deux orateurs.

"Ce qu'on a signé, c'est notre truc à nous", se félicite Philippe Gomès. Une phrase à double sens car le projet d'accord de Bougival est, selon les spécialistes, une sorte d'ovni juridique, mais il est aussi très proche des idées du parti. "80% de ce compromis est ce que l'on défend de longue date", insiste le fondateur de Calédonie ensemble.

Un public acquis à la cause

Après la revue de détail, de nombreuses mains se lèvent dans la salle. Sylvie, une résidente de Magenta Tours, un quartier populaire de Nouméa particulièrement marqué par les violences de mai 2024, prend la parole. Elle ne souhaite pas poser de question, simplement remercier les responsables du parti. "Là, aujourd'hui, j'ai compris pas mal de choses."

(Re)voir Nouvelle Calédonie : un an après les émeutes

Chargement du lecteur...

Evelyne Lèques, ancienne élue du parti et veuve de l'ancien maire de Nouméa, se dit "très optimiste sur ce qui va se passer". Elle rapporte avec malice l'anecdote de loyalistes radicaux qui lui auraient dit: "Bon, ton Gomès, il avait raison".

Sous les salves régulières d'applaudissements du public, les deux cadres du parti analysent les équilibres du projet d'accord sans cacher les risques d'un maintien de la bipolarisation de la vie politique ou encore les possibilités de sortie d'un statut pourtant qualifié de définitif. Ils battent en brèche l'idée selon laquelle la Nouvelle-Calédonie ne sera jamais indépendante. "C'est faux !", affirment les signataires qui rappellent que le droit à l'autodétermination demeure.

Des élections cruciales

Avant de penser aux éléments de souveraineté, le parti insiste sur l'importance des prochaines élections provinciales qui devraient être repoussées à mai-juin 2026. "La future Constitution en dépendra", souligne Philippe Gomès.

(Re)lire Accord sur la Nouvelle-Calédonie : "Chaque territoire d'outre-mer doit inventer sa relation singulière avec la République"

Reste une incertitude de taille pour le leader du parti. Condamné le 1er juillet en première instance pour détournement de fonds, il est dans l'attente de la notification de l'exécution provisoire de son inéligibilité par le Haut-commissaire, le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie. Les Loyalistes avaient d'ailleurs demandé à ce qu'il ne puisse pas participer aux négociations en raison de sa condamnation.

Si l'on perd l'UC-FLNKS, c'est tout l'accord qui tombe. Philippe Dunoyer, porte-parole du parti Calédonie ensemble

Mais Calédonie ensemble s'inquiète aussi de la possibilité de l'échec de ce nouveau projet d'accord. Si les indépendantistes modérés du Palika réunis en congrès samedi après-midi ont validé le principe de la signature de l'accord définitif en l'état, les représentants du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) sont plus réservés et doivent faire face à la colère de nombreux militants.

"Nous avons signé un projet, pas un accord définitif", affirme le député Emmanuel Tjibaou, chef de la délégation du FLNKS à Bougival et président de l'Union calédonienne (UC), évoquant lors d'une première prise de parole publique "une étape dans le processus (...) qui nous amène vers la souveraineté". Le projet d'accord sera soumis le 22 juillet au bureau politique du FLNKS. Un rendez-vous incertain qui fait dire à Philippe Dunoyer que "si l'on perd l'UC-FLNKS, c'est tout l'accord qui tombe".