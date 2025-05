Nouvelle-Calédonie: à la veille d'une semaine cruciale, Manuel Valls fixe le cap des négociations

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a affiché dimanche sa volonté d'"achever la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie" en continuant de plaider pour le "vivre-ensemble", à la veille de la reprise des discussions sur l'avenir de l'archipel dans un contexte tendu.

La Nouvelle-Calédonie est une terre de symboles, et Manuel Valls l'a bien compris. Dimanche, c'est donc aux îles Loyauté, à Maré, terre natale de Yeiwéné Yeiwéné, indépendantiste kanak tué en même temps que Jean-Marie Tjibaou le 4 mai 1989 par un extrémiste lui reprochant d’avoir signé l'accord de paix de Matignon-Oudinot, que Manuel Valls s'est rendu.

Le ministre doit réunir lundi à huis clos indépendantistes et non-indépendantistes pour tenter de leur faire signer un accord sur l'avenir de l'archipel, exsangue après des mois de violences qui ont fait 14 morts en mai 2024 et plus de deux milliards d'euros de dégâts.

En cette date anniversaire, une centaine de personnes est rassemblée au mémorial qui abrite la tombe de Ye Ye (Yeiwéné Yeiwéné). "Il est mort parce qu'il avait eu le courage de faire le choix du destin commun et de la paix. L'acceptation des autres, c'est ce qui a guidé les accords de Matignon et de Nouméa", signés respectivement en 1988 et 1998, souligne l'ancien Premier ministre. Et de lancer: "Moi, je crois que l'eau et l'huile se mélangent".

Un message envoyé aux Loyalistes, branche la plus radicale des non-indépendantistes, qui ont menacé de quitter les discussions vendredi dernier, estimant que l'accord proposé par Manuel Valls était trop favorable aux indépendantistes.

Le 14 juillet 2024, leur cheffe de file Sonia Backès, présidente de la province Sud, avait justifié son souhait de renforcer les pouvoirs accordés aux provinces par le fait qu'"au même titre que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, je constate à regret que le monde kanak et le monde occidental ont, malgré plus de 170 années de vie commune, des antagonismes encore indépassables".

"Le pari de l'intelligence"

"L'eau et l'huile se mélangent": la phrase sera répétée plusieurs fois au cours du déplacement, durant lequel Manuel Valls a assuré que l'État avait bien l'intention "d'achever la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. L'aspiration à la souveraineté est légitime, celle à rester Français aussi, alors comment faire ? Eh bien, il faut faire le pari de l'intelligence".

Une référence, cette fois, au leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou: c'est en ces termes qu'il parlait des accords de Matignon, signés par Michel Rocard, dans lesquels était inscrite la notion de "vivre-ensemble" pour laquelle Manuel Valls avait plaidé lors d'un précédent déplacement dans le nord de l'archipel en février dernier.

Si le ministre est venu aux Loyauté, ce n'est pas un hasard: les îles sont à une écrasante majorité indépendantistes et bien représentées dans les instances décisionnelles de ce camp. Elles n'ont en revanche pas ou très peu été touchées par les violences de l'an dernier, liées à un projet de loi modifiant le corps électoral.

"La Calédonie est une pirogue, et les Loyauté en sont le balancier, ce sont elles qui apportent l'équilibre", explique Pierre Ngaihoni, ancien maire de l'île, à la table de la Fête de l'avocat, temps fort de la vie locale, où déjeune Manuel Valls avec des Maréens. Visiblement conquis, ils ont accompagné tout le déplacement de chants traditionnels et de petits cadeaux: ignames, chapeaux et couronnes tressées, et avocats bien sûr.

A Nouméa, les réactions aux propos de Manuel Valls, accusé de promouvoir un statut d'"indépendance-association" avec la France, comme l'avait fait en 1985 le délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie Edgard Pisani, ne se sont pas fait attendre.

"Il y a ceux qui passent et ceux qui restent. En 1985 Pisani est passé, nous sommes restés. En 2025, nous, nous resterons, d'autres passeront, leurs idées avec eux", a répliqué Sonia Backès sur les réseaux sociaux.

L'ancienne secrétaire d'Etat chargée de la Citoyenneté assure toutefois que les Loyalistes seront présents à la table des négociations lundi. A une date elle aussi symbolique puisque c'est le 5 mai 1998 qu'avait été signé l'accord de Nouméa.