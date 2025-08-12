Nouvelle-Calédonie: le FLNKS donnera mercredi sa position sur l'accord de Bougival

Le
12 Aoû. 2025 à 07h30 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le leader indépendantiste kanak Christian Tein, à Montpellier dans l'Hérault le 18 juin 2025

Le leader indépendantiste kanak Christian Tein, à Montpellier dans l'Hérault le 18 juin 2025

AFP/Archives
GABRIEL BOUYS
Le Front de libération nationale kanak socialiste (FLNKS), principale alliance indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, fera finalement connaître mercredi sa position sur l'accord signé mi-juillet avec l'État et les non-indépendantistes, a annoncé mardi le mouvement.

Une conférence de presse se tiendra mercredi à 10H00 locales à Nouméa (01H00 à Paris), a précisé le bureau politique du FLNKS, revenant sur la date de mardi initialement avancée par plusieurs responsables à l'AFP.

L'issue ne fait guère de doute: toutes les structures (partis et syndicats) composant le FLNKS se sont déjà prononcées contre l'accord de Bougival, signé le 12 juillet au terme de dix jours de négociations entre indépendantistes et non-indépendantistes sous l'égide du ministre des Outre-mer, Manuel Valls.

Ce texte prévoit notamment la création d'un "État de Nouvelle-Calédonie" et d'une nationalité calédonienne, ainsi que la possibilité de transférer des compétences régaliennes (monnaie, justice, police). Mais il ne prévoit pas de nouveau référendum sur l'indépendance, suscitant une levée de boucliers chez les militants indépendantistes.

Samedi, à l'ouverture du congrès extraordinaire du FLNKS, son président Christian Tein avait appelé, dans une déclaration lue par une militante, à un rejet "clair et sans ambiguïté" de l'accord.

Il considère ce dernier comme "l'illustration du mépris de la puissance administrante à l'égard de notre combat pour la reconnaissance en tant que peuple colonisé".

Sous contrôle judiciaire, Christian Tein est interdit de séjour dans l'archipel français du Pacifique. Il n'avait pas participé aux négociations à Bougival, en région parisienne.

De son côté, Manuel Valls a annoncé se rendre la semaine prochaine en Nouvelle-Calédonie pour tenter de sauver l'accord, qu'il présente comme "un compromis historique, fruit de mois de travail (...) avec toutes les délégations, y compris celle du FLNKS".

