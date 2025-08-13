Nouvelle-Calédonie : le FLNKS rejette officiellement l'accord de Bougival

Le Front de libération nationale kanak socialiste (FLNKS), principal mouvement indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, a confirmé mercredi rejeter l'accord signé le 12 juillet avec le gouvernement français. Il portait sur l'avenir institutionnel de cet archipel du Pacifique sud.

Le Front de libération nationale kanak socialiste (FLNKS), principal mouvement indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, a confirmé mercredi rejeter l'accord signé le 12 juillet avec le gouvernement français sur l'avenir institutionnel de cet archipel du Pacifique sud.

Sans surprise, le Front de libération nationale kanak socialiste (FLNKS), principal mouvement indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, a confirmé mercredi qu'il rejetait l'accord signé début juillet avec l'Etat et les non-indépendantistes.

Le FLNKS "rejette formellement le projet d'accord de Bougival, en raison de son incompatibilité avec les fondements et acquis de notre lutte", a indiqué Dominique Fochi, secrétaire général de l'Union calédonienne et membre du bureau politique du FLNKS, lors d'une conférence de presse à Nouméa mercredi après que la décision a été prise lors d'un congrès extraordinaire du mouvement samedi.

Following last Saturday’s extraordinary #FLNKS congress, #NewCaledonia’s main independence coalition has released a detailed statement with the Congress resolution, formally rejecting the draft Bougival agreement signed last month in France. THREAD pic.twitter.com/pZHOBn64Ht — Nic Maclellan (@MaclellanNic) August 13, 2025

Signé le 12 juillet sous l'égide du ministre des Outre-mer Manuel Valls, l'accord de Bougival prévoit notamment la création d'un "Etat de Nouvelle-Calédonie" et d'une nationalité calédonienne, ainsi qu'une possibilité de transfert des compétences régaliennes (monnaie, justice, police).

"Bougival est derrière nous", a affirmé Marie-Pierre Goyetche (Parti travailliste), également membre du bureau politique, "c'est un rejet en bloc, nous ne participerons pas au comité de rédaction" proposé par le ministre des Outre-mer.

"Nous lançons un appel pacifique à nos forces vives pour dire stop à l'Etat s'il entend passer en force", a ajouté Mme Goyetche. La mobilisation du camp indépendantiste contre ce projet avait dégénéré en émeutes le 13 mai 2024, entraînant des mois d'affrontements qui ont fait 14 morts et plusieurs milliards d'euros de dégâts.

"Marche forcée"

Sans attendre l'officialisation de ce rejet, Manuel Valls avait annoncé dimanche se rendre "la semaine du 18 août" en Nouvelle-Calédonie pour tenter de sauver l'accord, qu'il présente comme "un compromis historique, fruit de mois de travail (...) avec toutes les délégations, y compris celle du FLNKS".

En visioconférence depuis Mulhouse (Haut-Rhin), où il a été incarcéré pendant près d'un an, le président du FLNKS, Christian Tein, a dénoncé "un accord à marche forcée proposé par Macron".

"On n'a pas tiré les leçons de ce que le pays a traversé. On ne peut pas construire un pays comme ça et nous mettre dans le corner. C'est humiliant pour le peuple kanak", a déploré le dirigeant, qui reste frappé par une interdiction de se rendre en Nouvelle-Calédonie.

Le FLNKS souhaite "ouvrir le dialogue" pour la "signature d'un accord de Kanaky le 24 septembre 2025", conduisant "à l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté avant l'élection présidentielle de 2027", a mis en avant M. Fochi.

Il a également insisté sur la tenue de discussions "sous la supervision" de M. Tein. Libéré de prison le 13 juin, il reste mis en examen pour son rôle présumé dans les émeutes de l'an dernier.

Le leader politique a toujours nié avoir appelé à la violence.

Elections cruciales

Malgré ce rejet, "le FLNKS rencontrera Manuel Valls" lors de sa visite en Nouvelle-Calédonie, a assuré Sylvain Pabouty (Dynamik unitaire sud).

"Nous en profiterons pour lui dire que nous voulons que les élections provinciales se tiennent en novembre prochain (...) pour connaître la réelle légitimité des uns et des autres. Nous restons ouverts à la discussion avec ceux qui seront légitimés par les urnes", a-t-il ajouté.

Ces élections, cruciales en Nouvelle-Calédonie où les provinces concentrent la majorité des compétences, auraient dû se tenir en mai 2024. Mais elles avaient été repoussées à novembre 2025, dans le cadre du projet de dégel du corps électoral porté par Gérald Darmanin et qui avait suscité les émeutes. L'accord de Bougival prévoit de les repousser de nouveau, à mi-2026.

L'accord de Bougival continue d'être défendu localement par l'ensemble du camp non-indépendantiste, l'Eveil océanien, parti "ni-ni" (ni indépendantiste, ni loyaliste), ainsi que par le Parti de libération kanak (Palika) et l'Union progressiste en Mélanésie (UPM), deux mouvements indépendantistes modérés qui ont quitté le FLNKS en août 2024.