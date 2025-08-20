Nouvelle-Calédonie: Manuel Valls a rencontré les indépendantistes du FLNKS

Le
20 Aoû. 2025 à 07h42 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le ministre des Outre-mer Manuel Valls (C), le Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Jacques Billant (à sa droite), lors d'une rencontre avec les responsables provincieaux et les maires du territoire, le 20 août 2025 à Nouméa. and membe

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls (C), le Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Jacques Billant (à sa droite), lors d'une rencontre avec les responsables provinciaux et les maires du territoire, le 20 août 2025 à Nouméa. and members of his delegation during a meeting with provincial presidents and mayors of New Caledonia at the High Commission in Noumea, in the French overseas collectivity of New Caledonia, on August 20, 2025. Valls is in New Caledonia in an attempt to rescue the Bougival agreement. The Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS), New Caledonia's main pro-independence movement, confirmed on August 13 its rejection of the Bougival agreement, signed on July 12 with the French government, which would redefine the institutional future of the archipelago.

AFP
Delphine MAYEUR
Partager 3 minutes de lecture

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a rencontré mercredi en Nouvelle-Calédonie une délégation du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), qui a rejeté la semaine dernière l'accord de Bougival sur l'avenir du territoire.

La rencontre, à Nouméa, a duré deux heures et demie. La délégation du FLNKS, composée de membres de son bureau politique, n'a pas souhaité s'exprimer à la sortie, a constaté une journaliste de l'AFP. Elle doit d'abord rendre compte au président du mouvement, Christian Tein, chargé de "superviser les discussions avec l'Etat".

Plus tôt dans la matinée, Manuel Valls s'était adressé au Sénat coutumier, également critique vis-à-vis de l'accord. "L'accord de Bougival est une opportunité historique, saisissez-là", a exhorté Manuel Valls, se disant "convaincu qu'il n'y a pas d'alternative crédible".

Le président du Sénat coutumier Aguetil Mahe Gowe (droite) accueille le ministre français des Outre-mer Manuel Valls, le 20 août 2025 à Nouméa

Le président du Sénat coutumier Aguetil Mahe Gowe (droite) accueille le ministre français des Outre-mer Manuel Valls, le 20 août 2025 à Nouméa

AFP
Delphine MAYEUR

Le président du Sénat coutumier, Eloi Gowé, a lui estimé qu'il était "urgent, en s'inspirant de ces demi-échecs (de Bougival et de Deva en mai, ndlr), de proposer un nouveau cadre de discussion et une nouvelle approche".

Avant son départ, Manuel Valls avait déclaré au Parisien vouloir "convaincre le FLNKS de s'inscrire dans l'accord" de Bougival, conclu le 12 juillet à l'issue de plusieurs jours de négociations entre l'État, les indépendantistes et les non-indépendantistes de l'archipel.

"Sans accord, sans stabilité politique, il n'y aura pas de repreneurs pour le nickel, la pénurie de soignants perdurera et les inégalités continueront de se creuser", avait-il aussi averti après la formalisation du rejet de l'accord par le mouvement indépendantiste, la semaine dernière.

Mardi, le FLNKS a publié un communiqué dénonçant les "leçons de responsabilité" données par l'Etat. "Le ministre des Outre-mer semble engager d'ores et déjà un rapport de force et fait croire à l'opinion publique que sans cet accord, la situation économique et sociale deviendrait chaotique, alors que le pays est sous perfusion depuis plusieurs années et que les inégalités n'ont fait que se creuser depuis des décennies", selon ce communiqué.

Le FLNKS est le seul mouvement calédonien à avoir rejeté l'accord de Bougival, qui prévoit notamment la création d'un Etat de Nouvelle-Calédonie doté d'une nationalité propre, tout en restant inscrit dans la Constitution française.

Les indépendantistes du Parti de libération Kanak (Palika) et de l'Union progressiste en Mélanésie (UPM), qui ont pris leurs distances du FLNKS il y a un an, ont eux donné leur feu vert, de même que l'Eveil océanien, "parti charnière" qui ne se positionne pas sur la question de l'indépendance, et l'ensemble du camp non-indépendantiste.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Un garçon palestinien fuit en courant des frappes aériennes à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 19 août 2025
International

Israël ordonne le rappel de 60.000 réservistes pour la prise de la ville de Gaza

La somme record de 250 millions d'euros a été remportée à l'EuroMillions mardi soir en France, ce qui constitue le plus gros gain national dans un jeu de tirage
International

EuroMillions: le jackpot de 250 millions d'euros remporté pour la première fois en France

Un homme traverse une rue inondée de Karachi, mégapole du Pakistan où les pluies de mousson ont fait plus de 400 morts en une semaine, le 20 août 2025
International

La mousson fait encore 20 morts au Pakistan, les pluies gagnent le Sud

-22.27631, 166.4572

À la une

International

Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer

Afrique

RDC: Amnesty accuse le M23 de viols et d'exécutions sommaires

Afrique

Côte d'Ivoire : le parrainage citoyen, le premier défi avant la présidentielle

International

Nouvelle crise entre Netanyahu et Macron, accusé de nourrir l'antisémitisme

Sport

Vers un match Angola-Argentine? Des ONG exhortent Lionel Messi et ses coéquipiers d'y renoncer

Afrique

Mali: l'ancien Premier ministre Choguel Maïga écroué pour "atteinte aux biens publics, faux et usage de faux"

International

À l’entrée de Gaza, des centaines de camions humanitaires bloqués et une aide au compte-gouttes

Afrique

Burkina Faso: la coordonnatrice de l'ONU priée de quitter le pays après un rapport "mensonger" sur la situation des enfants

International

Guerre en Ukraine: garanties de sécurité, concessions territoriales... Les points clés après la réunion Trump-Zelensky

TERRIENNES

Les Vietnamiennes désormais libres d'avoir plus de deux enfants, mais le veulent-elles ?