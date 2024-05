Nouvelle-Calédonie : pourquoi la révision constitutionnelle est contestée ?

La Nouvelle-Calédonie a été le théâtre de violences et de pillages dans la nuit du 13 au 14 mai. Ces violences interviennent avant le vote de l’Assemblée nationale française sur la révision constitutionnelle. Pourquoi cette révision attise les tensions ?

Magasins pillés, maisons incendiées, tirs sur les gendarmes. La violence s'est déchaînée dans la nuit du 13 au 14 mai dans plusieurs villes de Nouvelle-Calédonie. "On n'a pas de morts, il n'y a pas de blessés graves pour l'instant, il y aurait pu y en avoir", déclare Louis Le Franc, haut-commissaire de la République, devant la presse en appelant au calme.

(Re)lire Nouvelle-Calédonie : 25 ans après l'accord de Nouméa, qu'est-ce qui a changé ?

Un couvre-feu a été déclaré pour la nuit à venir dans l’agglomération de Nouméa. Le représentant de l’État dans l’archipel français du Pacifique sud rapporte également “des tirs tendus avec armes de gros calibre, des carabines de grande chasse, sur les gendarmes.”

Tweet URL

Les premières altercations ont débuté dans la journée du 13 mai, en marge d’une mobilisation indépendantiste contre la réforme constitutionnelle. Celle-ci, examinée par les députés de l’Assemblée nationale à Paris, vise à élargir le corps électoral pour les élections provinciales, cruciales sur le Caillou.

Pourquoi l’élargissement du corps électoral pose problème ?

La Nouvelle-Calédonie est une collectivité d’Outre-mer à statut particulier. De ce fait, l’archipel possède ses propres institutions. L’État garde toutefois la main sur certaines compétences, comme la Défense. Conformément à l'article 77 de la Constitution, le corps électoral des élections provinciales de Nouvelle-Calédonie est gelé.

Il se limite essentiellement aux électeurs inscrits sur les listes lors du référendum d'autodétermination de 1998 et à leurs descendants. La Nouvelle-Calédonie compte trois provinces. Et chaque province a son assemblée et son exécutif.

De ce fait, les résidents arrivés après 1998 et de nombreux natifs du territoire en sont exclus. Cela représente près d’un électeur sur cinq. Les trois provinces exercent de nombreuses compétences transférées par l’État français. C'est le cas par exemple de l’enseignement primaire public ou du développement rural et maritime. Ces élections sont donc cruciales.

On n'est pas du tout dans un projet provocateur. Sonia Backès, présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie

(Re)voir Référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie : quelles conséquences pour le "oui" ou le "non" ?

Historiquement, deux camps s'opposent. Il y a celui des non-indépendantistes, favorables à la réforme constitutionnelle. Sonia Backès, principale figure du camp loyaliste et présidente de la Province Sud défend cette réforme. Selon elle, “on n'est pas du tout dans un projet provocateur". "Aujourd'hui les indépendantistes font 16% de voix de moins que nous et ils ont un siège de plus, ce qui fait qu'ils dirigent les institutions bien qu’ils soient minoritaires", affirme-t-elle.

Il ne faut pas fermer les yeux devant ce qui se passe. Pierre-Chanel Tutugoro, président du groupe UC-FLNKS au Congrès de Nouvelle-Calédonie

Face à eux, il y a le camp des indépendantistes. Pour eux, cette réforme représente un passage en force de l'État pour "minoriser encore plus le peuple autochtone kanak", qui représentait 41,2% de la population de l'île lors du recensement de 2019, contre 40,3% dix ans plus tôt.

“Il ne faut pas fermer les yeux devant ce qui se passe," estime Pierre-Chanel Tutugoro, président du groupe indépendantiste UC-FLNKS au Congrès de Nouvelle-Calédonie, interrogé par Nouvelle-Calédonie la 1ère . Il ajoute : “On demande à tout le monde de lever le pied.”

Le vote sur la réforme maintenu

La conférence des présidents de l'Assemblée nationale a décidé ce 14 mai que le vote sur le projet de réforme constitutionnelle concernant la Nouvelle-Calédonie resterait à l'ordre du jour de la journée, malgré la vague de violences dans l'archipel.

Des groupes d'oppositions plaidaient pour un report au lendemain, voire un retrait du texte. Mais l'institution qui réunit notamment les présidents de groupes parlementaires et de commissions a décidé que le vote aurait lieu dès la fin de l'examen des 99 amendements restants, portés par la gauche et essentiellement LFI.

(Re)lire Nouvelle-Calédonie : quels sont les enjeux du référendum du 12 décembre ?

Malgré l’instauration d’un couvre-feu à Nouméa, Nouvelle-Calédonie la 1ère rapporte que des incendies ont été déclenchés. À Dumbéa, au nord de Nouméa, un magasin a été incendié, tout comme une salle de sport dans le quartier de Magenta.

Le président de la République Emmanuel Macron a proposé d'inviter à Paris l'ensemble des parties néo-calédoniennes pour une rencontre visant à relancer le dialogue. Il a également promis qu'il ne convoquerait pas "dans la foulée", en cas d'adoption du texte, le Congrès du Parlement. Il veut laisser une dernière chance aux discussions entre les parties prenantes locales en vue d'un accord institutionnel global.