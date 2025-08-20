Nouvelle-Calédonie: Valls appelle à "saisir l'opportunité" de l'accord de Bougival

Le
20 Aoû. 2025 à 08h46 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Charlotte MANNEVY
© 2025 AFP
Le ministre des Outre-mer Manuel Valls (C), le Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Jacques Billant (à sa droite), lors d'une rencontre avec les responsables provincieaux et les maires du territoire, le 20 août 2025 à Nouméa. and membe

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls (C), le Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Jacques Billant (à sa droite), lors d'une rencontre avec les responsables provinciaux et les maires du territoire, le 20 août 2025 à Nouméa. and members of his delegation during a meeting with provincial presidents and mayors of New Caledonia at the High Commission in Noumea, in the French overseas collectivity of New Caledonia, on August 20, 2025. Valls is in New Caledonia in an attempt to rescue the Bougival agreement. The Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS), New Caledonia's main pro-independence movement, confirmed on August 13 its rejection of the Bougival agreement, signed on July 12 with the French government, which would redefine the institutional future of the archipelago.

AFP
Delphine MAYEUR
Partager 4 minutes de lecture

En déplacement en Nouvelle-Calédonie, le ministre des Outre-mer Manuel Valls a exhorté mercredi à "saisir l'opportunité historique" de l'accord de Bougival sur l'avenir du territoire, signé en juillet mais fragilisé par le rejet des indépendantistes du FLNKS.

"L'accord de Bougival est une opportunité historique, saisissez-là", a lancé Manuel Valls dans la matinée devant le Sénat coutumier, également critique vis-à-vis du texte, se disant "convaincu qu'il n'y a pas d'alternative crédible".

Le président du Sénat, Eloi Gowé, a lui estimé qu'il était "urgent, en s'inspirant de ces demi-échecs (de Bougival et de Deva en mai, ndlr), de proposer un nouveau cadre de discussion et une nouvelle approche".

Le ministre des Outre-mer a ensuite rencontré à huis clos une délégation du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), le principal mouvement indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, qui a rejeté la semaine dernière l'accord de Bougival.

La discussion a duré deux heures et demie. À la sortie, la délégation composée de membres du bureau politique du Front n'a pas souhaité faire de déclaration. Elle doit d'abord rendre compte au président du mouvement, Christian Tein, chargé de "superviser les discussions avec l'Etat" mais sous contrôle judiciaire et interdit de séjour en Nouvelle-Calédonie.

L'accord de Bougival (Yvelines), conclu le 12 juillet après plusieurs jours de négociations entre l'État, les indépendantistes et les loyalistes, prévoit notamment la création d'un État de Nouvelle-Calédonie doté d'une nationalité propre et qui pourrait obtenir plusieurs compétences régaliennes tout en restant inscrit dans la Constitution française.

Validé par l'ensemble du camp non-indépendantiste, par l'Eveil océanien – formation charnière "ni ni" – ainsi que par les indépendantistes du Palika et de l'UPM, qui ont pris leurs distances avec le FLNKS il y a un an, il a été rejeté par ce dernier, qui demeure le principal mouvement pro-indépendance du territoire.

Accord fragilisé

Le président du Sénat coutumier Aguetil Mahe Gowe (droite) accueille le ministre français des Outre-mer Manuel Valls, le 20 août 2025 à Nouméa

Le président du Sénat coutumier Aguetil Mahe Gowe (droite) accueille le ministre français des Outre-mer Manuel Valls, le 20 août 2025 à Nouméa

AFP
Delphine MAYEUR

Avant son départ de Paris, Manuel Valls avait averti que "sans accord, sans stabilité politique, il n'y aura pas de repreneurs pour le nickel, la pénurie de soignants perdurera et les inégalités continueront de se creuser" dans le territoire français du Pacifique.

En réponse, le FLNKS a dénoncé dans un communiqué les "leçons de responsabilité" données par l'État et estimé que le ministre des Outre-mer engageait un "rapport de force (...) alors que le pays est sous perfusion depuis plusieurs années et que les inégalités n'ont fait que se creuser depuis des décennies".

Le déplacement du ministre intervient dans un climat encore marqué par les émeutes de mai 2024, déclenchées par un projet de réforme électorale, qui avaient fait 14 morts et coûté plus de deux milliards d'euros de dégâts et au moins 10% de PIB à la Nouvelle-Calédonie.

Depuis sa nomination en fin d'année dernière, Manuel Valls a multiplié les déplacements pour relancer le dialogue qui était rompu depuis ces émeutes. En mai, à Deva (Nouvelle-Calédonie), une première tentative avait échoué avant que l'accord de Bougival ne voie le jour deux mois plus tard.

Durant sa visite de quatre jours, Manuel Valls doit rencontrer les présidents de province, les maires, des responsables coutumiers et syndicaux ainsi que des acteurs économiques. Le programme prévoit notamment un déplacement jeudi dans le Nord, marqué par une pénurie de soignants depuis les émeutes.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

La cheffe des Ecologistes Marine Tondelier prend la parole lors d'une manifestation contre la réforme de l'audiovisuel public à Paris le 30 juin 2025
International

Marine Tondelier appelle à soutenir le mouvement du 10 septembre, mais refuse la récupération

Le député français Aurélien Taché à l'Assemblée nationale le 7 février 2024 à Paris
International

"la police tue partout": plainte d'un préfet après les propos d'un député LFI

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls (C), le Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Jacques Billant (à sa droite), lors d'une rencontre avec les responsables provincieaux et les maires du territoire, le 20 août 2025 à Nouméa. and membe
International

Nouvelle-Calédonie: Manuel Valls a rencontré les indépendantistes du FLNKS

-22.27631, 166.4572

À la une

International

Nouvelle crise entre Netanyahu et Macron, accusé de nourrir l'antisémitisme

Afrique

Présidentielle Côte d'Ivoire : le parrainage citoyen un moyen de "filtrer les candidats"

Afrique

RD Congo: "viols collectifs", '"exécutions sommaires"... Le M23 et les Wazalendo accusés d'"atrocités" par Amnesty

International

Guerre en Ukraine: garanties de sécurité, concessions territoriales... Les points clés après la réunion Trump-Zelensky

Afrique

Au moins 52 civils tués en une semaine: le nord-est de la RD Congo face à une recrudescence des attaques rebelles

International

Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer

International

À l’entrée de Gaza, des centaines de camions humanitaires bloqués et une aide au compte-gouttes

International

Gaza : le Hamas dit oui à une trêve, un frêle espoir de paix ?

TERRIENNES

En Gambie, malgré son interdiction et une loi en vigueur depuis dix ans, l'excision perdure

TERRIENNES

Les Vietnamiennes désormais libres d'avoir plus de deux enfants, mais le veulent-elles ?