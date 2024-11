Nouvelle éruption d'un volcan tueur en Indonésie

Des villageois fuient le 5 novembre 2024pour s'abriter du volcan Lewotobi Laki-Laki , en éruption dans l'est de l'Indonésie

Un volcan de l'est de l'Indonésie est de nouveau entré en éruption mardi, projetant une colonne de cendres dans le ciel, un jour après avoir craché des boules de feu sur des villages voisins faisant neuf morts.

Lewotobi Laki-Laki, un volcan haut de 1.703 mètres situé sur l'île touristique de Flores, a craché des roches enflammées sur des zones habitées, qui ont incendié des maisons en bois, durant la nuit de lundi à mardi.

Initialement, les autorités avaient fait état de dix morts avant de revoir ce bilan à la baisse. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées.

Lewotobi Laki-Laki est à nouveau entré en éruption mardi, projetant des cendres à un kilomètre dans le ciel, selon un journaliste de l'AFP à proximité du volcan.

Il n'y a pas d'information dans l'immédiat quant à de nouveaux dégâts dans les villages se trouvant non loin du cratère.

Les sauveteurs de l'île de Flores ont indiqué dans un communiqué qu'aucun habitant n'a été porté disparu.

Des habitants des environs qui n'ont pas quitté leurs maisons après la première éruption ont été évacués dans des camions après la seconde, selon le journaliste de l'AFP.

Les autorités locales ont établi un périmètre de sécurité d'un rayon de sept kilomètres autour du cratère et ont demandé aux habitants et aux touristes de ne pas s'approcher.

Plus de 10.000 personnes ont été affectées par ces éruptions, selon les autorités. Le volcan a connu de nombreuses secousses et éruptions la semaine dernière, projetant des colonnes de cendres entre 500 et 2.000 mètres dans le ciel plusieurs jours d'affilée.

Laki-Laki, qui signifie "homme" en indonésien, est jumelé avec un volcan plus calme nommé d'après le mot indonésien signifiant "femme".

Le vaste archipel indonésien connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu du Pacifique".