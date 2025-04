Nouvelle messe à Notre-Dame de Paris pour le pape François

Une foule de nombreux fidèles s'est à nouveau déplacée vendredi pour participer à Notre-Dame de Paris à une messe solennelle pour le pape François, à laquelle le Premier ministre François Bayrou a assisté.

"J'ai vu les foules de la place Saint-Pierre et du parvis (de Notre-Dame) depuis lundi. Je me réjouis beaucoup de l'attachement des catholiques, du peuple d'une façon générale, à cette personnalité qui nous a marqué et fait bouger les lignes dans l'Eglise et dans la société", a salué Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, auprès des journalistes.

"La transformation des coeurs humains a pu s'opérer sous son aura", a poursuivi le prélat qui a présidé la messe solennelle "d'action de grâce et pour le repos de l'âme du Saint-Père" décédé lundi à Rome.

Le Premier ministre François Bayrou (c), les ministres de la Culture Rachida Dati (4e g) et du Travail Catherine Vautrin (5e g), assistent à une messe à la veille des funérailles du pape François à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 25 mars 2025 AFP

Une heure avant l'office, une queue de plusieurs centaines de mètres composée de fidèles attendait de pouvoir entrer dans la cathédrale, chef d'œuvre de l'art gothique édifié entre les XIIe et XIVe siècles.

Le Premier ministre François Bayrou a assisté à l'office, arguant que "les institutions françaises ont le devoir d'être présentes chaque fois qu'une partie importante du peuple français est bouleversée, touchée, est en deuil". Le pape François "était une figure que beaucoup de Français ressentaient comme de bonté, de générosité et du côté des plus faibles et des plus fragiles", a-t-il encore souligné à l'issue de la messe.

Des fidèles assistent à une messe à la veille des funérailles du pape François à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 25 mars 2025

"J'aurais aimé pouvoir aller à Rome mais ce n'est pas possible. Je me sens proche des écrits de François, sa proximité avec les pauvres et les migrants. Ça me touche beaucoup plus que Benoît XVI qui était plus un théologien. Je trouve que le décès de François rajoute de l'incertitude, une forme d'insécurité au monde. Il avait quand même cette force de rappeler des valeurs d'humanité dans un monde de plus en plus égoïste", a témoigné Sandrine Gougeon, 46 ans, auprès de l'AFP.

Les funérailles du pape François, décédé lundi à 88 ans, se déroulent samedi: après la messe en plusieurs langues qui se tiendra place Saint-Pierre, son cercueil sera transporté à la basilique Sainte-Marie Majeure, dans le centre de Rome, pour y être inhumé.