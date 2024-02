Nouvelles frappes meurtrières israéliennes à Gaza, Blinken attendu dans la région

Plus de 120 Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes dans la bande de Gaza ces dernières 24 heures, a indiqué dimanche le Hamas, avant une nouvelle mission du secrétaire d'Etat Antony Blinken au Moyen-Orient axée sur les tractations en vue d'une trêve.

Alors que la guerre entre dans son cinquième mois le 7 février, l'armée israélienne a poursuivi ses bombardements sur Khan Younès, la grande ville du sud où selon Israël se cachent des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Selon un journaliste de l'AFP, des frappes aériennes ont également visé Rafah, à quelques km plus au sud où s'entassent selon l'ONU plus de 1,3 million de personnes ayant fui les combats et les bombardements qui ont dévasté la bande de Gaza assiégée.

Une photo prise depuis Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, montre de la fumée s'élevant au-dessus de bâtiments à Khan Younès après une frappe israélienne, le 4 février 2024 AFP

Une frappe a touché un jardin d'enfants où ont trouvé refuge des déplacés dans la ville surpeuplée de Rafah, située à la frontière fermée avec l'Egypte, a affirmé le bureau de presse du gouvernement Hamas.

Les craintes s'amplifient face à une possible offensive militaire contre cette ville qui comptait 200.000 habitants avant la guerre et où les déplacés installés dans des abris et des campements de fortune sont menacés par les pénuries et les épidémies.

A travers le petit territoire de quelque 2,4 millions d'habitants, au moins 127 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, a indiqué le ministère de la Santé du Hamas.

Ce dernier fait état quasi-quotidiennement de la mort d'une centaine de Palestiniens dans les bombardements israéliens et dans les combats entre l'armée israélienne et le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne.

"Atteindre Rafah" - Une femme pleure après avoir identifié le corps d'un proche tué dans une frappe israélienne, devant la morgue de l'hôpital Najjar à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 4 février 2024 AFP

La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, qui a entraîné la mort de plus de 1.160 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles israéliennes.

En riposte, Israël a juré d'"anéantir" le Hamas et a lancé une offensive militaire qui a fait 27.365, en grande majorité des civils, selon un dernier bilan dimanche du ministère de la Santé du mouvement islamiste.

Carte montrant la zone d'1 km de large à l'intérieur de la bande de Gaza où Israël veut créer une zone tampon inhabitable AFP

L'armée israélienne, qui a lancé une campagne terrestre le 27 octobre dans le nord de la bande de Gaza, a annoncé un nouveau bilan de 225 soldats tués dans le territoire après la mort d'un militaire.

Les soldats ont avancé en direction du sud de la bande de Gaza atteignant Khan Younès. Et le ministre israélien de la Défense israélien Yoav Gallant a affirmé cette semaine que Rafah est le prochain objectif. "Nous allons atteindre Rafah et éliminer les éléments terroristes qui nous menacent."

Sur le front diplomatique, des tractations sont en cours pour parvenir à une seconde trêve, plus longue que celle d'une semaine qui avait permis fin novembre la libération d'une centaine d'otages retenus à Gaza en échange de Palestiniens détenus par Israël.

Quelque 250 personnes ont été enlevées et emmenées à Gaza le 7 octobre, selon Israël, et 132 otages sont toujours retenus. Parmi eux, 27 ont été déclarés morts par l'armée.

Fichier vidéo A Beyrouth, un responsable du Hamas, Oussama Hamdane, a jugé prématuré de parler d'un accord sur une trêve, après la remise au mouvement palestinien d'un projet d'accord élaboré par les médiateurs qatari, américain et égyptien à Paris fin janvier. Le projet "est un accord-cadre qui a besoin d'être étudié", a-t-il dit.

Selon une source du Hamas, la proposition prévoit d'abord une trêve de six semaines avec la libération de 200 à 300 Palestiniens détenus en Israël en échange de 35 à 40 otages.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi rencontre le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné au Caire, le 4 février 2024 AFP

Antony Blinken, dont le pays est le principal soutien d'Israël, devrait quitter dimanche Washington pour le Moyen-Orient pour soutenir ces tractations. Il doit se rendre au Qatar, en Egypte, en Israël, en Cisjordanie occupée et en Arabie saoudite.

Son homologue français Stéphane Séjourné s'est entretenu dimanche au Caire avec le président Abel Fattah al-Sissi, dans le cadre d'une tournée régionale axée sur les mêmes tractations.

- "Pleine responsabilité"

Le Hamas qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, exige un cessez-le-feu définitif. Ce que refuse le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu malgré la pression croissante des proches d'otages qui ont à nouveau manifesté samedi soir à Tel-Aviv pour réclamer le retour des otages et la démission du gouvernement.

Photo fournie par l'armée américaine montrant les frappes contre les rebelles Houthis au Yémen coordonnées le 3 février 2024 par le Commandement américain pour le Moyen-Orient avec les forces britanniques et une coalition internationale US Central Command (CENTCOM)/AFP

Sur d'autres fronts dans la région, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont mené de nouvelles frappes samedi soir contre des dizaines de cibles des rebelles Houthis au Yémen, en réponse aux attaques répétées de ces insurgés contre des navires en mer Rouge.

Les Houthis disent mener ces attaques "en solidarité" avec les Palestiniens à Gaza.

"Washington et l'occupation sioniste (israélienne, ndlr) portent la pleine responsabilité des répercussions" des frappes au Yémen, a dit le Hamas.