Nouvelles pluies torrentielles en Espagne, deux semaines après les inondations

De nouvelles pluies torrentielles se sont abattues mercredi sur le sud et l'est de l'Espagne, ravivant les craintes des sinistrés, deux semaines seulement après les inondations dévastatrices qui ont fait au moins 223 morts principalement dans la région de Valence.

L'agence météorologique nationale (Aemet) a émis une alerte rouge, soit le niveau maximal, dans les provinces de Malaga (sud) et de Tarragone (nord-est), en raison de cette nouvelle "goutte froide", une dépression isolée à haute altitude assez fréquente en automne sur la côte méditerranéenne espagnole.

Dans les zones placées en alerte rouge, situées sur le littoral, près de 120 à 180 litres de précipitations par mètre carré (120 à 180 millimètres) pourraient s'accumuler au cours des prochaines heures, selon l'Aemet. Les précipitations dureront jusqu'à jeudi.

De fortes pluies, quoique moins importantes, sont également attendues dans la région de Valence, touchée par les inondations du 29 octobre, avec la crainte de voir déborder les égouts encore obstrués par la boue, alors que les habitants peinent à relever la tête face aux énormes dégâts provoqués par cette tragédie.

"On a déjà perdu nos voitures, on a déjà perdu une grande partie de nos maisons et on n'a pas de travail non plus. On n'a donc plus rien à perdre", s'est lamenté Carlos Moltó, un habitant de Picaña, commune de 11.000 habitants situé dans la banlieue de Valence, auprès de la chaîne de télévision régionale A Punt.

La municipalité voisine de Paiporta, considérée comme l'épicentre de la tragédie du 29 octobre, a pour sa part subi de nouvelles inondations, selon le journal Las Provincias. Dans cette commune, encore dévastée, des habitants ont dressé des barricades de fortune avec des sacs de terre devant les portes des maisons.

Alarmes sur les téléphones

Par précaution, plusieurs municipalités de la région ont demandé aux milliers de volontaires qui viennent chaque jour aider les habitants à déblayer les rues, de ne pas se rendre dans les zones sinistrées mercredi.

Nettoyage des rues Paiporta après des inondations dévastatrices dans la région de Valence, le 10 novembre 2024 en Espagne AFP/Archives

Les nouvelles pluies pourraient perturber la recherche des 17 personnes encore portées disparues selon les autorités. Les opérations se concentrent principalement autour des cours d'eau et sur le littoral, au niveau des embouchures des rivières.

En Andalousie et en Catalogne, où se trouvent les provinces placées en alerte rouge (Malaga et Tarragone), les autorités ont quant à elles anticipé les possibles conséquences des fortes pluies en envoyant des messages d'alerte sur les téléphones portables, dont la réception provoque un fort signal sonore.

"Soyez très prudents, évitez de vous déplacer et suivez les conseils" des services d'urgence, indique celui envoyé à Malaga.

Les autorités de Valence ont été vivement critiquées pour avoir envoyé tardivement ce message d'avertissement le 29 octobre: l'Aemet avait placé la région en alerte rouge dès le matin, mais de nombreux habitants de la zone se trouvaient déjà sous l'eau quand le message a été transmis.

Face-à-face entre la police et des manifestants qui demandent la démission du président de la région de Valence, Carlos Mazon, le 9 novembre 2024 à Valence, en Espagne AFP/Archives

L'indignation à l'égard des autorités, accusées d'avoir mal évalué les risques et d'avoir trop tardé dans le déploiement de secours, a donné lieu à des manifestations massives samedi, dont la plus importante a rassemblé 130.000 personnes dans la ville de Valence.

L'alerte rouge émise par l'Aemet, correspondant à des phénomènes météorologiques "d'une intensité exceptionnelle" présentant "un niveau de risque très élevé pour la population", a par ailleurs conduit les autorités à suspendre mercredi les cours dans une partie de la Catalogne et dans des villes andalouses comme Grenade et Malaga.

Dans cette ville, les intempéries ont également entraîné le report à vendredi d'un match entre l'Espagne et la Pologne dans le cadre de la Coupe Billie Jean King de tennis féminin, qui devait se jouer mercredi après-midi.

Dans la région de Valence, cette nouvelle goutte froide a provoqué des vagues de plus de quatre mètres sur la côte, et convaincu les autorités de fermer certaines routes et lignes de train. Le trafic maritime a en outre été suspendu dans les ports de Valence et Sagunto.