Nucléaire iranien: Emmanuel Macron exhorte Téhéran à "revenir à la table des négociations"

Le président français Emmanuel Macron a de nouveau échangé par téléphone dimanche 29 juin avec son homologue iranien, Massoud Pezeshkian, pour lui demander de libérer les deux Français détenus par Téhéran et de revenir à la table des négociations sur le nucléaire.

"Nouvel échange téléphonique avec le Président iranien Massoud Pezeshkian aujourd'hui", a écrit sur le réseau social X le président français, en demandant de nouveau la libération des Français Cécile Kohler et Jacques Paris, la "protection (des) ressortissants et (des) emprises" françaises dans le pays "qui ne doivent faire l'objet d'aucune menace", et le "respect du cessez-le-feu pour contribuer à la restauration de la paix dans la région".

Cinq jours après un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, le chef de l'État a aussi invité Massoud Pezeshkian à revenir à la table des négociations "pour régler les questions des activités balistiques et nucléaires", et réclamé le "maintien du cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires" ainsi que la "reprise du travail de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique, ndlr) dans les meilleurs délais en Iran afin d'assurer toute la transparence nécessaire".

"Je continuerai d'œuvrer dans les tout prochains jours à l'atteinte de ces objectifs", conclut Emmanuel Macron, qui avait déjà échangé par téléphone avec le président iranien le 22 juin.

L'Iran a exprimé de "sérieux doutes" dimanche sur les intentions d'Israël de respecter le cessez-le-feu entré en vigueur le 24 juin, après 12 jours d'une guerre sans précédent entre les deux pays ennemis.

Israël a ouvert le 13 juin les hostilités en bombardant l'Iran et en tuant ses principaux responsables militaires et des scientifiques liés à son programme nucléaire. Les États-Unis, qui se sont joints à l'offensive de leur allié israélien, ont bombardé trois sites nucléaires dans la nuit du 21 au 22 juin.

Une frappe israélienne le 23 juin contre la prison d'Evine à Téhéran a fait 71 morts, selon un bilan dimanche du pouvoir judiciaire iranien. Mais les détenus français "n'auraient pas été touchés", selon le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot.

Israël affirme vouloir empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique. Le pouvoir iranien nie que ce soit son objectif mais revendique toutefois un droit "légitime" au nucléaire civil pour la production d'énergie.