Nucléaire iranien: le "snapback", ce mécanisme qui peut permettre de rétablir des sanctions contre Téhéran

Face à l'impasse des négociations sur le nucléaire iranien, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont mis leur menace à exécution ce jeudi 28 août en entamant à l'ONU une procédure de rétablissement des sanctions internationales contre Téhéran. L'accord de Vienne en 2015 prévoyait une levée progressive des sanctions contre l'Iran mais en cas de non respect la possibilité de réimposer toutes les sanctions. Ce levier, intitulé "snapback" en anglais, est jugé "extrêmement puissant" par la diplomatie française.

Un drapeau iranien flotte devant le bâtiment du réacteur de la centrale nucléaire de Bushehr, juste à l'extérieur de la ville méridionale de Bushehr, en Iran, le samedi 21 août 2010.

Vers une nouvelle crise diplomatique dans le dossier du nucléaire iranien? La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont lancé ce jeudi une procédure devant l'ONU qui vise à rétablir, d'ici 30 jours, des sanctions économiques internationales contre l'Iran. Ces dernières ont été suspendues il y a 10 ans, en vertu de l'accord sur le nucléaire de 2015 (le JCPOA) qui devait garantir que le programme nucléaire iranien reste civil.

Washington a décidé de s'en retirer en 2018 sous la première présidence de Donald Trump et a rétabli ses propres sanctions. Depuis, Téhéran s'est affranchi de certains engagements pris, notamment sur l'enrichissement d'uranium. Les pays occidentaux soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de l'arme atomique. Téhéran dément et défend son droit à développer un programme nucléaire civil. Le ministère iranien des Affaires étrangères a dénoncé une décision "injustifiée et illégale" des Européens.

La procédure des pays européens doit être examinée ce vendredi 29 août à huis clos par les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations unies. Ces pays estiment, "sur la base de preuves factuelles", que Téhéran est "en position de non-respect important de ses engagements". Le trio européen a déclenché ce "snapback" avant l'expiration en octobre de la possibilité d'y recourir.

Ils espèrent pousser l'Iran à des concessions alors que la diplomatie est au point mort: les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont ensablées, la coopération de Téhéran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est restreinte, et les discussions entre Téhéran et les Européens n'avancent pas.

"L'escalade nucléaire de l'Iran ne doit pas aller plus loin", a justifié jeudi le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot sur X, alors que le sort de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, permettant de fabriquer 9 bombes, demeure inconnu depuis qu'ils ont été visés par les bombardements israéliens et américains de juin.

Toutefois, "cette mesure ne signe pas la fin de la diplomatie: nous sommes déterminés à mettre à profit la période de trente jours qui s'ouvre pour dialoguer avec l'Iran", a-t-il affirmé. Une "fenêtre d'opportunité" qu'a également appelé à saisir le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Selon une source diplomatique française interrogé par l'AFP, les Iraniens pourraient être "tentés de jouer l'escalade, du moins en partie". Mais "si on ne faisait rien, le dossier du nucléaire iranien sortait de l'ONU pour toujours", a-t-elle ajouté.

La Russie craint des conséquences "irréparables"

Le ministère russe des Affaires étrangères a fustigé vendredi cette décision comme "un grave facteur de déstabilisation qui sape les efforts faits à différents niveaux pour trouver des solutions à base de négociations". "Nous les appelons avec insistance à retrouver la raison et à réviser leurs décisions erronées avant que celles-ci n'aboutissent à des conséquences irréparables et une nouvelle tragédie", a déclaré dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

Cette image satellite fournie par Maxar Technologies montre l'installation d'enrichissement nucléaire de Natanz, où plusieurs bâtiments ont été détruits par les récentes frappes aériennes israéliennes, à 217 kilomètres au sud-est de Téhéran, en Iran, le 14 juin 2025. Maxar Technologies via Associated Press

Lancer cette procédure "n'est pas constructif, cela nuira au processus de règlement politique et diplomatique de la question nucléaire iranienne", a de son côté déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun. La question nucléaire iranienne est "à un tournant", a-t-il dit.

"La Chine estime que tout ce que fait le Conseil de sécurité à ce stade devrait promouvoir la reprise du dialogue et des négociations, et non pas créer une nouvelle confrontation qui conduirait à une détérioration, voire une escalade de la situation", a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a affirmé que les États-Unis étaient ouverts à des discussions "directes" avec l'Iran "afin de trouver une solution pacifique et durable à la question du nucléaire iranien".

L'Union européenne, qui soutient le JCPOA, a participé aux négociations entre l'E3 et l'Iran, notamment à Genève où une ultime réunion a eu lieu cette semaine avant la décision finalement annoncée jeudi par les Européens. "Nous entrons dans une nouvelle phase de 30 jours (...) que nous devons vraiment utiliser pour trouver des solutions diplomatiques", a déclaré ce vendredi la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, avant le début d'une réunion de l'UE à Copenhague.

Israël a au contraire salué "une étape importante pour arrêter le programme nucléaire iranien".