Olivier pour Ilan Halimi abattu: deux frères écroués avant leur procès en octobre

Le tronc d'un olivier avattu devant la stèle rendant hommage à Ilan Halimi, le 15 août 2025 à Epinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis

Deux frères jumeaux de 19 ans, soupçonnés d'avoir abattu il y a deux semaines à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) un olivier planté en mémoire d'Ilan Halimi, ont été placés en détention provisoire dans l'attente d'être jugés en octobre, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

Les deux jeunes hommes ont été déférés mercredi en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Bobigny, où l'affaire a été renvoyée au 22 octobre, a précisé à l'AFP le parquet. Ils seront jugés pour destruction de bien aggravée et violation de monument dédié à la mémoire des morts commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion.

Survenu dans la nuit du 13 au 14 août, l'abattage de l'arbre en mémoire d'Ilan Halimi, jeune Juif torturé à mort en 2006, avait suscité une indignation unanime au sein de la classe politique.

L'olivier avait été planté en 2011 au jardin d'Alcobendas d'Epinay-sur-Seine, ville d'un peu plus de 50.000 habitants, située à une dizaine de kilomètres au nord de Paris.

Le maire, Hervé Chevreau (DVD), a indiqué à l'AFP que plusieurs arbres seraient replantés à l'automne en mémoire d'Ilan Halimi, en évoquant "un élan de solidarité remarquable" pour le don de nouveaux oliviers à la ville.

Citoyen français de confession juive, Ilan Halimi, 23 ans, avait été séquestré et torturé en janvier 2006 à Bagneux (Hauts-de-Seine) par un groupe d'une vingtaine de personnes qui se faisaient appeler le "gang des barbares", sous la direction de Youssouf Fofana. Découvert à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, le jeune homme était mort pendant son transfert à l'hôpital un peu moins d'un mois plus tard.

Deux autres arbres plantés en hommage à Ilan Halimi, dont l'un portait sa photo, avaient été sciés en 2019 à Sainte-Geneviève-des-Bois, où il avait été retrouvé agonisant au bord d'une voie ferrée. D'autres arbres avaient été replantés.