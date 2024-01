Open d'Australie: Djokovic pas souverain pour son entrée

Opposé à un nouveau venu en Grand Chelem, pas encore né quand lui y faisait ses premiers pas en 2005, Novak Djokovic a vu son autorité bousculée pendant quatre heures sur son terrain fétiche au premier tour de l'Open d'Australie dimanche.

Mais le N.1 mondial, en quête d'une 25e couronne inédite en Grand Chelem et d'un onzième sacre à Melbourne, a maté la résistance du jeune qualifié croate Dino Prizmic 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 6-4.

"J'en ai eu pour mon argent ce soir (dimanche)", souffle Djokovic.

"Ça aurait très bien pu être son match. C'est un joueur incroyable, tellement mûr pour son âge. Il avait un plan de jeu incroyable, il avait réponse à tout, il a un jeu très physique. Il défend incroyablement bien. Il a montré une super mentalité. C'est une performance incroyable pour un joueur de 18 ans qui n'a jamais joué dans un aussi grand tournoi", salue-t-il.

On ne donnait pas cher de la peau de Prizmic, novice en Grand Chelem, deux fois moins âgé que Djokovic (18 ans contre 36 ans), quand le jeune Croate s'est fait masser la cuisse gauche après seulement cinq jeux.

Mais un bandage posé plus tard, Prizmic a progressivement pris ses marques sur la Rod Laver Arena, jusqu'à pousser Djokovic dans ses retranchements à partir du deuxième set.

Sinner solide

Novak Djokovic lors de son premier tour contre le jeune Croate Dino Prizmic à Melbourne le 14 janvier 2024 AFP

Il a certes laissé échapper un break d'avance (de 3-1 à 3-3), mais est parvenu à l'empocher au jeu décisif, précisément l'exercice dans lequel Djokovic excelle d'habitude, à sa quatrième occasion.

Dans un début de troisième manche acharné, le jeune Croate aux faux airs de Holger Rune a effacé un break de retard, puis en a repris un d'avance pour mener 3 jeux à 2, au bout d'un jeu d'une quinzaine de minutes en réussissant la prouesse de ballotter dans les longs échanges le N.1 mondial, devenu particulièrement fébrile en coup droit.

C'est précisément au moment où ça tanguait sérieusement que le champion serbe, quasi insubmersible à Melbourne, est parvenu, non sans mal, à redresser la barre.

L'Italien Jannik Sinner, victorieux du Néerlandais Botic van de Zandschulp, lors du premier tour de l'Open d'Australie, 14 janvier 2024 à Melbourne AFP

Au deuxième tour, le N.1 mondial, qui a confié se sentir "un peu patraque" depuis quelques jours, affrontera un adversaire australien : soit Alexei Popyrin, soit Marc Polmans.

Premier à fouler la Rod Laver Arena à la mi-journée, le N.4 mondial Jannik Sinner a lui réussi une entrée solide pour son tout premier match en 2024 : il a maîtrisé le Néerlandais Botic van de Zandschulp (59e) 6-4, 7-5, 6-3. Un break d'entrée de match, un autre en fin de deuxième manche, et quatre jeux inscrits de suite après avoir été mené 2-0 dans le troisième set ont permis au jeune Italien de s'imposer en un peu plus de deux heures et demie.

Parry première

"J'ai gagné en trois sets mais ça n'a pas été si facile. J'ai réussi à breaker dans les moments importants. C'est un premier match positif", apprécie-t-il.

Caroline Wozniacki au premier tour de l'Open d'Australie à Melbourne le 14 janvier 2024 AFP

Derrière Djokovic l'ultra favori, Sinner fait figure de sérieux outsider à Melbourne : il est le seul joueur à être venu à bout du N.1 mondial après Wimbledon et jusqu'à la fin de la saison 2023. Même à deux reprises, au Masters (en phase de poules) et en Coupe Davis.

Retour gagnant à Melbourne pour Caroline Wozniacki : l'ex-N.1 mondiale, sortie de trois ans et demi de retraite sportive l'été dernier, a bénéficié de l'abandon de la Polonaise Magda Linette, souffrant du dos, à 6-2, 2-0 après moins d'une heure de match.

Désormais mère de deux enfants, la Danoise de 33 ans a confié son "rêve de gagner le tournoi".

La tenante du titre et N.2 mondiale, la Bélarusse Aryna Sabalenka n'a pas traîné sur la Rod Laver Arena pour balayer en 53 minutes la qualifiée allemande Ella Seidl (6-0, 6-1).

La Bélarusse Aryna Sabalenka, tenante du titre, après sa victoire au premier tour de l'Open d'Australie face à l'Allemande Ella Seidl, le 14 janvier 2024 à Melbourne AFP

Dans le camp français, "enfin" une victoire à Melbourne pour Diane Parry (72e, 21 ans), à sa troisième tentative : plus à son aise sur terre battue, elle a écarté la Chinoise Wang Xinyu, tête de série N.30, 6-3, 2-6, 6-3. Sa prochaine adversaire sera la Russe Kamilla Rakhimova (93e).

Quentin Halys (101e, 27 ans) a également franchi le premier tour, aux dépens du qualifié sud-africain Lloyd Harris 4-6, 7-6 (7/5), 7-5, 7-6 (7/2), pour la deuxième fois de sa carrière, huit ans après la première. Pas Alizé Cornet ni Arthur Rinderknech.