Opération israélienne sur le sud du Liban, bombardements à Gaza

Israël a affirmé mercredi avoir lancé une "action offensive" sur le sud du Liban et avancer, à Gaza, dans ses préparatifs pour une opération terrestre sur Rafah dans sa guerre contre le Hamas, malgré les mises en garde de la communauté internationale.

Le mouvement islamiste palestinien a diffusé de son côté une vidéo montrant un des otages enlevés lors de l'attaque sans précédent du 7 octobre du Hamas sur le sol israélien qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Ces développements interviennent après l'approbation par le Sénat américain d'une aide militaire de 13 milliards de dollars à Israël.

Sur le front nord d'Israël, l'armée israélienne a dit mercredi que son offensive concernait "tout le sud" du Liban et précisé que son aviation et artillerie avaient frappé 40 cibles du Hezbollah libanais, allié du Hamas, autour d'Aïta el-Chaab.

Fichier vidéo "Des troupes sont déployées en nombre à la frontière" (...) la moitié des commandants du Hezbollah dans le sud du Liban ont été éliminés, l'autre moitié se cache et laisse le champ libre aux opérations" militaires israéliennes, a indiqué le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant dans un communiqué.

"Deux brigades mobilisées"

La Hezobollah n'a pas réagi dans l'immédiat, et la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a indiqué qu'il n'y avait pas eu de franchissement de frontière.

Dans le même temps, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes meurtrières mercredi dans la bande de Gaza assiégée.

Photo prise le 24 avril 2024 depuis la frontière entre Israël et la bande de Gaza montrant des soldats israéliens, sur fond de guerre avec le mouvement islamiste palestinien Hamas AFP

Tôt mercredi, des sources hospitalières et sécuritaires à Gaza ont fait état de frappes dans les secteurs de Nousseirat (centre) et de Rafah. Au total, 79 Palestiniens ont été tués en 24 heures, selon le Hamas.

"Nous ne sommes pas des terroristes", dit à l'AFP Robhi El Hout, un habitant de Deir El Balah (centre) dont la maison a été détruite dans une frappe israélienne.

De nombreuses capitales étrangères s'inquiètent notamment des préparatifs en cours pour une opération israélienne sur la ville de Rafah.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu assure depuis des semaines que cette ville, située à l'extrémité sud du territoire palestinien, où un million et demi de personnes ont trouvé refuge, est le dernier bastion du Hamas.

"Israël poursuit son opération visant à cibler le Hamas à Rafah", a encore déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement israélien, David Mencer.

"Deux brigades de réservistes ont été mobilisées pour des opérations" à Gaza, a-t-il ajouté, précisant qu'il y a "quatre bataillons (du Hamas) encore à Rafah" qui sont visés par l'armée.

Le chef du groupe démocrate au Sénat Chuck Schumer, l'approbation de l'aide militaire par le Sénat américain, le 23 avril 2024 à Washington Getty/AFP

Selon des responsables égyptiens, cités par le Wall Street Journal, Israël se prépare à déplacer les civils de Rafah vers la ville proche de Khan Younès, notamment, où il prévoit d'installer des abris et des centres de distribution de nourriture.

"Un crime"

L'évacuation des civils gazaouis durerait deux à trois semaines et serait menée en coordination avec les Etats-Unis, l'Egypte et d'autres pays arabes tels que les Emirats arabes unis, selon ces responsables.

Une telle opération "serait un crime" a déclaré à l'AFP le directeur du bureau de presse du gouvernement à Gaza, Ismaïl Al-Thawabta, assurant que le centre de Gaza et la ville de Khan Younès "ne peuvent absolument pas accueillir" les déplacés de Rafah.

Des images satellite partagées par Maxar Technologies et publiées par l'AFP montrent des tentes récemment installés dans le sud du territoire.

La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent menée depuis Gaza contre Israël par des commandos du Hamas, qui a entraîné la mort de 1.170 personnes, essentiellement des civils, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

Des jeunes Palestiniennes à l'intérieur d'un bâtiment endommagé par une frappe israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 24 avril 2024 AFP

Plus de 250 personnes ont été enlevées et 129 restent captives à Gaza, dont 34 sont mortes selon des responsables israéliens. En représailles, Israël a promis de détruire le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007 et classé organisation terroriste par Israël, les Etats-Unis et l'Union européenne notamment.

Sa vaste opération militaire dans la bande de Gaza a fait 34.262 morts, majoritairement des civils, selon le Hamas.

Un des objectifs affichés du Premier ministre israélien dans la guerre à Gaza est de ramener les otages, dont les familles et proches se rassemblent régulièrement pour tenter de faire pression sur leur gouvernement pour obtenir leur libération.

Vidéo d'un otage

Le Hamas a diffusé mercredi, sur sa chaîne Telegram, une vidéo d'un otage, qui apparaît seul à l'écran et se présente comme Hersh Goldberg-Polin, 23 ans, enlevé lors du festival de musique Nova.

L'AFP n'a pu confirmer la date à laquelle la vidéo a été tournée mais l'otage fait référence à la fête juive de Pessah qui a commencé lundi soir.

Sur le front diplomatique, Israël a remercié son allié américain pour l'enveloppe d'aide militaire qu'il lui a octroyée. Cette aide de 13 milliards de dollars doit notamment permettre de renforcer son bouclier antimissile "Dôme de fer", déployé à ses frontières.

Des personnels de la Défense civile de Gaza exhument des corps retrouvés dans des fosses communes à l'hôpital de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 24 avril 2024 AFP

Alors que la population de Gaza est confrontée selon l'ONU à un risque de famine, le président américain Joe Biden a promulgué mercredi une loi comprenant notamment de l'aide humanitaire pour Gaza, appelant Israël à "veiller à ce que toute cette aide parvienne sans délai aux Palestiniens".

