Orages: 28 départements en vigilance orange, une femme tuée par une chute d'arbre

Le
27 Aoû. 2025 à 05h16 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Vingt-huit départements des Pyrénées jusqu'au Bas-Rhin sont en vigilance orange pour de violents orages

Vingt-huit départements des Pyrénées jusqu'au Bas-Rhin sont en vigilance orange pour de violents orages

AFP/Archives
Sameer Al-DOUMY
Partager 2 minutes de lecture

Vingt-huit départements des Pyrénées jusqu'au Bas-Rhin sont en vigilance orange pour de violents orages mercredi après-midi, tandis qu'une quadragénaire est décédée après avoir été atteinte la veille par la chute d'un arbre dans une tempête en Bourgogne.

Mercredi vers 13H00, la victime est décédée à l'hôpital de Dijon où elle avait été transportée mardi dans le coma, après la chute d'un arbre dans un camping à Saint-Honoré-les-Bains, dans la Nièvre, ont indiqué à l'AFP les pompiers.

Au total, 770 personnes résidant au camping des Bains ont dû être évacuées après un violent coup de vent qui a fait s'effondrer plusieurs arbres. Elles ont pu regagner les lieux "vers 23H00", a précisé la mairie de la commune concernée.

A la différence des départements voisins de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire, la Nièvre est en vigilance jaune.

Au total, 28 départements sont concernés par la vigilance orange depuis 14H00 et il est possible qu'elle soit étendue sur les départements cotiers de la région PACA, précise Météo-France dans son dernier bulletin.

"C'est le caractère fortement pluvieux de ces orages qui est à surveiller", indique l'institut météorologique, qui prévoit de forts cumuls de pluie en peu de temps de l'ordre de 20 à 40 mm en une heure, voire 50 mm, et localement de 50 à 80 mm sur l'épisode.

De la grosse grêle est localement attendue dans le sud-ouest ainsi que des rafales de vent de 70 à 80 km/h, très localement 90-100 km/h.

Outre les Vosges, le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort, ajoutés en dernier, les départements concernés sont: l'Ain, l'Allier, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, la Lozère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Le Doubs, le Jura, l'Ain, la Haute-Saône, le Haut-Rhin, les Vosges, la Lozère, le Gard et l'Hérault resteront concernés par ce niveau d'alerte jusqu'à 06H00 jeudi mais tous les autres départements seront rétrogradés en jaune dès minuit cette nuit, précise Météo-France.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Budget: les syndicats veulent mobiliser ensemble, mais sont divisés sur le 10 septembre
Économie

Budget: les syndicats veulent mobiliser ensemble, mais sont divisés sur le 10 septembre

La gauche se trouve confrontée au défi d'incarner une alternative crédible au Premier ministre, mais en étant plus divisée qu'au moment du Nouveau Front populaire il y a un an
International

La gauche au défi d'incarner une alternative crédible à Bayrou

Eric Ciotti, président de l'UDR, s'exprime lors du &quot;sommet des libertés&quot;, le 24 juin 2025 à Paris
International

Municipales: à Nice le duel Estrosi/Ciotti officiellement lancé

48.85341, 2.34121

À la une

Afrique

Église catholique, ONG, tribune d'intellectuels... Ces voix au Cameroun qui font monter la contestation au pouvoir de Paul Biya

International

Bassirou Diomaye Faye en visite à Paris: quels sont les grands sujets sur la table entre le Sénégal et la France?

International

Israël intensifie ses opérations près de Gaza-ville, réunion à la Maison Blanche

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

Afrique

Afrique du Sud, Égypte, Maroc... Ces pays africains qui comptent le plus de millionnaires

International

Macron, Merz et Tusk en Moldavie pour afficher leur soutien face à Moscou

International

Un juge brésilien ordonne une surveillance permanente de Bolsonaro pour "risque de fuite"

International

En Cisjordanie, l'armée israélienne saisit 400.000 euros et blesse des dizaines de personnes au cours d'une opération

Terriennes

"Son combat est le nôtre": mobilisation pour Sharifeh Mohammadi, militante des droits humains condamnée à mort en Iran

International

Gaza: au moins 22 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès