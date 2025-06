Orages: deux morts en France depuis vendredi, six départements de l'est en vigilance orange

Les orages qui ont touché l'Hexagone vendredi et samedi ont fait deux morts et six départements de l'est sont placés en vigilance orange orage, a averti Météo-France.

Une jeune femme blessée vendredi soir à Paris est décédée, a annoncé dimanche le parquet de Paris.

Elle passait la soirée avec des amis quand l'arbre sous lequel elle se trouvait a été frappé par la foudre, provoquant la chute d'une branche qui l'a touchée à la tête, selon la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Une enquête pour recherche des causes de la mort a été confiée au commissariat des Ve et VIe arrondissements.

Le bilan des orages passe donc à deux morts, avec le décès à Grandchamp (Yvelines) d'un homme de 68 ans qui s'était réfugié dans un pavillon de chasse avec six personnes, lorsqu'un arbre, frappé par la foudre, s'est effondré sur la bâtisse.

Six départements sont placés en vigilance orange orage: le Doubs, le Jura, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort.

Une accalmie est prévue "en soirée", précise l'agence météorologique.

Quinze départements du centre et de l'est avaient déjà été placés en vigilance orange samedi après-midi avant d'être rétrogradés en vigilance jaune par Météo-France dans la nuit de samedi à dimanche.

Les orages survenus vendredi et samedi orages ont également privé de courant quelque 22.500 foyers dans l'Hexagone, samedi, dont plus de la moitié en Dordogne.

Les orages ont également occasionné localement des dégâts importants sur des parcelles agricoles : dans la commune de Chaumont-le-Bois, en Côte-d'Or, un poulailler industriel "s'est envolé" dans la nuit de samedi à dimanche et des milliers de volailles sont décédées, a déclaré la maire de la commune Anne Bouhelier, au micro d'ICI Bourgogne.

Dans ce même département, plusieurs toitures de bâtiments d’habitation se sont envolées ou ont été abîmées, ainsi que celles d’une église et d’une mairie, ont indiqué à l’AFP les pompiers. Aucune victime ni blessé n’est cependant à déplorer.

Touchés par la grêle, l’Yonne et les Nièvre ont recensé quelques dégâts mineurs.

mli-ngu-sc-jvi/abb/bow