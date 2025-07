Orages et inondation: levée des vigilances orange sur l'ensemble du territoire

Météo-France a mis fin lundi matin à la vigilance orages et pluie-inondation qui concernait jusque là plusieurs départements du sud-est du pays, après un épisode de violents orages qui a conduit à la mort d'une personne en Saône-et-Loire.

Les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, la Drôme, l'Isère, les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse, placés jusqu'ici en vigilance orange orages, ont tous été rétrogradés au vert lundi à 6h du matin.

"L'épisode pluvio-orageux qui a concerné un grand quart sud-est entre la fin d'après midi de dimanche et jusqu'en fin de nuit de dimanche à lundi, a été accompagné comme prévu de forts cumuls de précipitations, de grêle, d'une forte activité électrique et de rafales de vent autour de 70 à 80 km/h", a détaillé l'organisme dans son bulletin.

En Saône-et-Loire, où de nombreuses toitures ont été endommagées ou arrachées, une personne est décédée après être "tombée de son échelle de 5 mètres" en intervenant sur son toît à Saint-Cyr, et une autre personne a été gravement blessée en chutant de son toit à Devrouze, "en lien avec l'épisode orageux", ont indiqué à l'AFP les pompiers, qui ont comptabilisé 280 interventions sur le département.

En Savoie, deux personnes ont été gravement blessées et trois plus légèrement par un arbre qui est tombé sur leur voiture sur une route départementale sur la commune de Flumet dimanche soir, ont indiqué les pompiers à l'AFP.

Les victimes, qui ont du être désincarcérées du véhicule, ont été transportées à l'hôpital d'Albertville, ont-ils ajouté.

Météo-France avait déjà levé dimanche soir la vigilance orange sur les départements du nord-est et du centre-est, touchés dans l'après-midi par des vents entre 70 et 90km/h voire plus localement, des chutes de grêle et une "activité électrique intense".