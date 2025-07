Orages et inondations: neuf départements en vigilance orange samedi

Neuf départements du Centre-Est sont placés en vigilance orange pour orage samedi jusqu'à 18h00 par Météo-France, qui a ajouté à 10h00 la Haute-Loire, l'Ardèche et la Drôme en plus des six départements déjà concernés.

Ces trois départements rejoignent l'Ain, l'Isère, l'Allier, la Loire, le Puy-de-Dôme et le Rhône, placés en vigilance depuis 06h00 par Météo-France.

"Une extension de la vigilance orange orage aux départements limitrophes n'est pas exclue", précise le service météorologique dans son bulletin de 10h00, qui appelle à rester "informé(e)" des évolutions de la situation.

Les orages vont perdurer "une bonne partie de la journée malgré des périodes d'accalmie" et seront accompagnés de "fortes intensités pluvieuses et de risques de grêle" prévient l'agence.

Des cumuls de pluie de 30 à 60mm "en des laps de temps assez court (typiquement en moins de 3 heures)" et "très localement" sont attendus, précise le service dans son bulletin.

"Le risque de rafales de vent est moins marqué mais présent" ajoute-t-il.

Le service météorologique a levé à 8h00 la vigilance orange sur la Manche et le Calvados, où des cumuls de pluie de 20 à 40mm ont été relevés dans la nuit.