Orages et pluie-inondation: un mort, 13 départements du sud-est en vigilance orange dimanche soir

Une personne est décédée en Saône-et-Loire après avoir chuté de son échelle lors des violents orages qui ont frappé l'est de la France dimanche après-midi, causant d'importants dégâts, et treize départements du sud-est restent en vigilance orange aux orages dimanche soir.

La victime "est tombée de son échelle de 5 mètres" sur la commune de Saint-Cyr alors qu'elle tentait d'intervenir sur son toît, et une autre personne a été gravement blessée en chutant de son toît à Devrouze, "en lien avec l'épisode orageux en cours", ont indiqué à l'AFP les pompiers de Saône-et-Loire, où de nombreuses toitures ont été endommagées ou se sont envolées.

Météo-France a levé la vigilance orange sur neuf départements du nord-est à 20h00, après le passage de vents violents entre 70 et 90km/h voire plus localement, de chutes de grêle et d'une "activité électrique intense" dans l'après-midi.

La perturbation pluvio-orageuse "nécessite une vigilance particulière en lien avec les forts cumuls de pluie attendus", a-t-elle averti dans son bulletin publié à 20h20. L'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Gard, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie et Vaucluse restent concernés.

Dans le Jura, où les rafales de vent ont atteint jusqu'à 105km/h localement, les orages ont nécessité 130 interventions des sapeurs-pompiers et 6.100 personnes sont privées d'électricité, a indiqué sur X sa préfecture.

"Les gestionnaires des routes sont à l’œuvre pour évacuer les branches et arbres tombés sur les voies mais les conditions de circulation peuvent rester difficiles", a-t-elle ajouté.

Sur les réseaux sociaux, des images montrent des vents violents, des chutes de grêle et des arbres couchés sur les routes dans les départements concernés. Dans l'Allier, de violents coups de vent ont "tourbillonné" et endommagé ou arraché des toitures sur plusieurs communes, ont indiqué les pompiers à l'AFP. Quelque 1.300 foyers sont privés d'électricité selon la préfecture.

Les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et le Vaucluse sont également placés en vigilance orange pluie-inondation de 20h00 à 06h00. Les cumuls de pluie pourront atteindre 100 mm sur les départements de PACA concernés et le Gard.

"Ces cumuls peuvent engendrer des problématiques de coulées de boue et/ou de ruissellements", avertit Météo-France.

A 21h00, les pompiers de Savoie ont indiqué être "débordés" par les interventions notamment du fait des orages.

La vigilance orage ne concernera plus que les départements alpins et du sud lundi, jusqu'à 6h00.