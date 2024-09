Orages et pluies: 12 départements du sud-est et du centre en vigilance orange

Douze départements du sud-est et du centre ont été placés mercredi en vigilance orange pour des orages violents et des fortes pluies attendus dans la soirée et dans la nuit, a annoncé Météo France.

Les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes et le Var ont été placés en vigilance orange pour des orages et pluies-inondations.

Dans le centre, les départements de l'Yonne, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire sont concernés pour des pluies-inondations.

"La situation orageuse nécessite une attention particulière dans la mesure où il existe un risque important de phénomènes violents", écrit dans son dernier bulletin l'institut météorologique.

"Ce (mercredi) soir et la nuit prochaine, les pluies orageuses vont continuer à concerner les départements méditerranéens du Gard aux Alpes-Maritimes. Elles seront parfois intenses accompagnées de fortes rafales de vent et de grêle", prévient Météo France.

De la Haute-Loire à l'Yonne, un axe pluvio-instable va s'installer dans la soirée de mercredi. Les pluies doivent "persister jusqu'à jeudi matin", avec des cumuls attendus "de 50 à 70mm localement, 100 mm le long de cet axe", ajoute Météo-France.

Dans la région marseillaise, 50 à 70 mm d'eau sont déjà tombés depuis le début de la journée, est-il précisé.

Des cumuls de l'ordre de 60 à 80 mm "assez généralisés avec des pointes supérieures à 100-150 mm", sont prévus sur cet épisode, selon l'organisme.

En raison des fortes précipitations déjà enregistrées à Marseille mercredi, la première soirée du Delta festival, où devaient notamment jouer Justice, Julien Granel et Caravan Palace, a été annulée, "pour garantir la sécurité de tous", ont annoncé ses organisateurs sur Instagram.

Le festival ouvrira ses portes jeudi à 16H00 et durera jusqu'à dimanche, ont-ils néanmoins assuré.

Par ailleurs, l'accès au site des gorges du Toulourenc, dans le Vaucluse, a été interdit au public sur les communes de Malaucène et de Saint-Léger-du-Ventoux, jusqu’à la levée de la vigilance orange dans ce département, a annoncé la préfecture.