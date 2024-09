Orages et pluies: sept départements du centre en vigilance orange

Sept départements du centre de la France restent en vigilance orange jeudi matin pour des orages et des fortes pluies dans la matinée, a annoncé Météo-France, qui a en revanche levé cette mesure dans cinq départements du Sud-Est.

Les départements de l'Yonne, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire sont concernés par cette vigilance orange pour des pluies-inondations.

La vigilance orange a en revanche été levée de façon anticipée dans les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes et le Var.

"Les orages les plus violents se sont décalés vers l'Italie et les quelques pluies encore présentes ne justifient plus de vigilance orange sur les départements du Sud-Est", a expliqué Météo-France dans son bulletin de 06H00.

"Des pluies moins orageuses mais plus continues remontent quant à elles de l'Auvergne vers la Bourgogne jusqu'en milieu de matinée", a ajouté le prévisionniste. Dans ces régions, les pluies ont déjà apporté 30 à 60 mm de manière assez étendue, et jusqu'à 60 à 90 mm localement.

Du côté méditerranéen, les orages ont donné des cumuls de l'ordre de 40 à 80 mm, localement 100 à 140 mm avec des pointes à 180 mm sur l'est du Var.

A Marseille, les fortes précipitations enregistrées dans l'après-midi ont forcé les organisateurs du Delta festival, où devaient notamment jouer Justice, Julien Granel et Caravan Palace, à annuler la première soirée, "pour garantir la sécurité de tous", ont annoncé ses organisateurs sur Instagram. Le festival ouvrira ses portes jeudi à 16h00 et durera jusqu'à dimanche, ont-ils néanmoins assuré.

Sur la Côte d'Azur, un gros impact de foudre a touché une croix en pierre sur le dôme de la basilique de Saint-Raphaël (Var), ont indiqué les pompiers à l'AFP. Cette croix est tombée sur la voie publique mais sans faire de blessés, ont-ils ajouté.

De la Haute-Loire à l'Yonne, un axe pluvio-instable devait s'installer dans la soirée de mercredi. Les pluies doivent "persister jusqu'à jeudi", avec des cumuls attendus "de 50 à 70 mm localement, 100 mm le long de cet axe", ajoute Météo-France.

Dans le Vaucluse, l'accès au site des gorges du Toulourenc a été interdit au public sur les communes de Malaucène et de Saint-Léger-du-Ventoux, par précaution face au risque de crues jusqu'à la levée de la vigilance orange, a annoncé la préfecture.