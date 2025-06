Orages: la vigilance orange levée dimanche soir

Les orages qui ont touché l'Hexagone vendredi et samedi se sont évacués vers l'Allemagne dimanche soir, selon Météo-France, qui a levé la vigilance orange aux orages dans tout le pays.

Ces orages ont fait deux morts dans le weekend. Une jeune femme blessée vendredi soir à Paris est décédée, a annoncé dimanche le parquet de Paris.

Elle passait la soirée avec des amis quand l'arbre sous lequel elle se trouvait a été frappé par la foudre, provoquant la chute d'une branche qui l'a touchée à la tête, selon la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Dans les Yvelines, à Grandchamp, un homme de 68 ans qui s'était réfugié dans un pavillon de chasse avec six personnes, est aussi mort lorsqu'un arbre, frappé par la foudre, s'est effondré sur la bâtisse.

Dimanche soir, Météo-France a levé la vigilance orange sur les six départements concernés plus tôt dans la journée, constatant que les orages s'étaient évacués vers l'Allemagne.

Sur le Centre-Est, "une cellule orageuse violente a circulé à la mi-journée sur le nord de l'Ardèche et de la Drôme, avec une rafale à 114 km/h mesurée à Peaugres (07) et de fortes précipitations (17 mm en 12 minutes à Annonay)" selon le dernier bulletin. Sur le Nord-Est aussi, de forts cumuls de précipitations ont aussi été relevés, à Sélestat et Gerardmer notamment.

Selon Enedis, à 19H00 dimanche, 350 clients étaient encore privés d’électricité en Ardèche et moins d'une centaine dans Drôme, et "tout devrait être résolu ce soir".

Les orages survenus vendredi et samedi avaient privé de courant quelque 22.500 foyers dans l'Hexagone, samedi, dont plus de la moitié en Dordogne.

Les orages ont également occasionné localement des dégâts importants sur des parcelles agricoles : dans la commune de Chaumont-le-Bois, en Côte-d'Or, un poulailler industriel "s'est envolé" dans la nuit de samedi à dimanche et des milliers de volailles sont décédées, a déclaré la maire de la commune Anne Bouhelier, au micro d'ICI Bourgogne.

Dans ce même département, plusieurs toitures de bâtiments d’habitation se sont envolées ou ont été abîmées, ainsi que celles d’une église et d’une mairie, ont indiqué à l’AFP les pompiers. Aucune victime ni blessé n’est cependant à déplorer.

Touchés par la grêle, l’Yonne et la Nièvre ont recensé quelques dégâts mineurs.

