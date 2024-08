Orages: le Var, les Alpes-Maritimes et la Haute-Corse en vigilance orange

Les départements du Var, des Alpes-Maritimes et de Haute-Corse sont placés en vigilance orange pour des "orages" jusqu'en fin de journée jeudi, a annoncé Météo-France dans son bulletin de 10H00, les dégâts de la nuit étant toutefois jusqu'à présent peu importants.

L'organisme météorologique a rajouté une partie de la Corse où les orages "pourraient présenter de fortes intensités pluvieuses, de la grêle et de fortes rafales de vent" jusqu'à ce soir, précisant que "l'incertitude persiste pour la Corse-du-Sud".

Cet épisode orageux touchant le sud-est de la France avait débuté dans la soirée de mercredi principalement au large de Toulon. Des rafales de vent ont ainsi été relevées à 140 km/h sur l'île du Levant, ont précisé les pompiers du Var.

Les pompiers sont intervenus dans la matinée de jeudi pour trois habitations varoises endommagées par la foudre, un arbre tombé sur une maison ou encore quelques feux de forêts rapidement circonscrits. Aucune victime n'est à déplorer ni inondation, ont-ils précisé.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la SNCF avait indiqué que la circulation des trains allait être interrompue par précaution entre Marseille et Nice entre 05H00 et 12H00, invitant les voyageurs à reporter leur déplacement et à ne pas se rendre en gare.

La situation fortement orageuse nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque de phénomène de grêle et de bourrasques de vent avec de forts cumuls de précipitations, a averti le service météorologique.

"Le système orageux varois s'est bien décalé vers l'est, et il est ce matin situé en mer entre Corse et continent. Après une accalmie passagère en matinée de ce jeudi, de nouvelles remontées orageuses sont attendues qui devraient impacter le Var, les Alpes-Maritimes et la Haute Corse. Sous les orages les plus violents de la grêle et des rafales de vent de 80 à 110 km/h voire très localement un peu plus sont possibles", a précisé Météo France.

La vigilance orange pour "canicule" a par ailleurs été levée dans les trois départements concernés (les Alpes-Maritimes et les deux départements de Corse), désormais placés en vigilance jaune.