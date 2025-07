Orages: sept départements du centre-est en vigilance orange samedi soir, le nord-est concerné dimanche

Météo-France a prolongé la vigilance orange pour orages samedi jusqu'à 22h00 sur sept départements du centre-est et a levé à 16h00 la vigilance sur l'Allier et le Puy-de-Dôme, tandis que six départements du nord-est seront concernés dimanche après-midi.

L'Ain, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme et le Rhône connaissent un "épisode pluvio-orageux" accompagné de "fortes précipitations, et parfois de grêle petite à moyenne, ainsi que d'une activité électrique importante", selon son bulletin publié à 16h00.

Six départements du nord-est seront également concernés par la vigilance orange orage dimanche après-midi, Météo France prévoyant un "épisode orageux notable" avec une "forte probabilité de phénomènes violents" sur les départements de Côte d'Or, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et les Vosges.

La vigilance pourrait "être étendue aux départements limitrophes" des six concernés dans le nord-est ainsi que sur le centre-est du pays, prévient le service météorologique qui appelle à rester "informé(e)" des évolutions de la situation.

Samedi, des cumuls de pluie de 30 à 60mm "en des laps de temps assez court (typiquement en moins de 3 heures)" et "très localement" sont attendus, indique-t-il encore.

Alors que samedi est classée rouge dans le sens des départs par Bison Futé, avec plusieurs dizaines de kilomètres de bouchon cumulés dans le centre-est, Vinci Autoroutes a appelé les conducteurs à "redoubler de vigilance" face aux orages qui "pourraient rendre la circulation délicate par endroits" sur plusieurs axes routiers dont l'A7 et l'A89.

Si "le risque de rafales de vent est moins marqué mais présent" samedi, des rafales entre 70 et 90km/h sont attendues dimanche sur les départements en vigilance avec des pointes jusqu'à 120km/h selon Météo-France.

La "densité de foudroiement" sera également "particulièrement marquée", précise encore le service.