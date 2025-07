Otages français en Iran: Cécile Kohler et Jacques Paris inculpés pour "espionnage pour le Mossad" israélien

Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis plus de trois ans, sont inculpés pour "espionnage pour le Mossad", le service de renseignement extérieur israélien, pour "complot pour renverser le régime" et "corruption sur terre", ont indiqué à l'AFP une source diplomatique occidentale et l'entourage des détenus. Ils risquent la peine de mort.