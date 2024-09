Ouvertures et fermetures d'usines: la réindustrialisation marque le pas au premier semestre

La réindustrialisation marque-t-elle le pas en France? Les annonces de cessations d'activité dans l'industrie et l'énergie ont progressé plus vite que celles des ouvertures d'usines nouvelles au premier semestre, même si ces dernières restent plus nombreuses, selon le cabinet spécialisé Trendeo.

De janvier à juin, Trendeo a recensé 61 annonces de fermetures d'usines ou d'ateliers de plus de 10 salariés, souvent au cours de liquidations judiciaires, une hausse de 9% par rapport aux six premiers mois de 2023, a indiqué à l'AFP Yves Cousquer le fondateur de Trendeo.

Le cabinet a parallèlement comptabilisé 79 annonces d'ouvertures de sites industriels nouveaux, un recul de 4% par rapport au premier semestre 2023.

Le solde net reste positif, avec 18 ouvertures de plus annoncées que de cessations d'activité, mais il baisse de 30% par rapport au premier semestre 2023 (solde de 26), ajoute le cabinet dimanche.

Le baromètre Trendeo constitue l'un des outils de suivi des efforts de réindustrialisation du pays, depuis 2017.

Délocalisations

La tendance s'est accélérée au cours de l'été, note M. Cousquer: en juillet-août, 5 nouvelles usines ont été annoncées pour 10 fermetures.

Ces chiffres corroborent les tendances des statistiques générales publiées par la Banque de France selon laquelle les défaillances d'entreprises ont augmenté en août, atteignant toutes catégories confondues leur niveau de 2019, c'est à dire avant la pandémie, avec un record de 50% des faillites dans l'industrie en un an, malgré la volonté du gouvernement de réindustrialiser le pays.

La Cour des Comptes a d'ailleurs jugé vendredi "décevant" le système de détection et de traitement des PME de moins de 250 salariés en difficulté, alors que ces entreprises représentent "l'essentiel du tissu productif français".

Parmi les 10 annonces de fermetures de sites industriels recensées durant l'été, M. Cousquer discerne un noyau de PME qui avaient été créées ou reprises entre 2015 et 2017, au début du mouvement de réindustrialisation.

Les chaussures sur mesure Chamberlain en Dordogne, la société de bâches et stores Kalium en Indre, la société de confection textile Kraft Company dans la Loire, ou MC International Molds en Saône-et-Loire qui ont annoncé leur fermeture, avaient été fondées ou reprises entre 2015 et 2017, souligne-t-il.

Trendeo a également recensé la poursuite du mouvement de délocalisations d'activités chez certains gros acteurs industriels depuis le début de l'année.

Parmi celles-ci, la suppression de 260 postes en France par IBM annoncée en mars, liée à une "optimisation des centres de services partagés offshore" du géant informatique.

Egalement annoncé en mars: deux des trois lignes de production de boites de vitesse de Stellantis à Metz partiront en Inde et en Italie. Chez Bosch, la fabrication de directions assistées électriques sur le site de Marignier en Haute-Savoie est délocalisée en Europe de l'est.

Energie, matériaux en pointe

Côté réindustrialisation, la rentrée a été marquée par des inaugurations de sites dont l'ouverture était annoncée depuis plusieurs années, comme Constellium, qui a quasiment doublé sa capacité de recyclage d'aluminium à Neuf-Brisach (Moselle).

Dans le luxe, Hermés a inauguré sa 23e maroquinerie-sellerie dans le Puy-de-Dôme à Riom, avec 250 artisans, et a trois autres projets de manufactures en cours, à L'Isle-d'Espagnac (Charente), Loupes (Gironde) et Charleville-Mézières (Ardennes).

Les cinq ouvertures d'usines ou d'ateliers annoncées en juillet-août portent presque toutes sur le secteur de l'énergie ou du traitement des déchets et matériaux et du recyclage, très en pointe dans la transition énergétique.

Ainsi Hydrovolt (co-entreprise entre le norvégien Norsk-Hydro et le suédois NorthVolt) a annoncé un site lié au recyclage de batteries à Hordain qui emploiera 15 personnes. Enerdigit, société d'optimisation de consommation électrique, ouvre un atelier de fabrication de boitiers pour le suivi en temps réel de la consommation des entreprises à Nantes, après une levée de fonds de 20 millions d'euros (20 salariés).

TechNature ouvrira en septembre 2025 une usine de 5.000 mètres carrés à Brest, en Bretagne, pour la fabrication de produits cosmétiques à partir d'algues (60 à 80 salariés).

Et le belge Galactic a repris en août une partie des activités de Metex à Carling Saint-Avold pour la fabrication de microprotéines par fermentation de champignons, il compte employer 40 personnes en 2026.