Pakistan : au moins 44 morts dans un attentat à la bombe

Ce 30 juillet, au moins 44 personnes ont été tuées et plus d'une centaines blessées dans l'explosion d'une bombe dans le nord-ouest du Pakistan. L'explosion a visé un rassemblement de plus de 400 membres et sympathisants du parti religieux conservateur Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F).